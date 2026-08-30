Entró por la cocina y se llevó 50 mil pesos: así terminó tras las rejas un guardia de seguridad en CDMX

La noche del 14 de agosto se registró un robo al interior de una vivienda de la alcaldía Benito Juárez, CDMX, cuando un hombre aprovechó para entrar por la ventana de la cocina y robar alrededor de 50 mil pesos; sin embargo, nadie esperaba el desenlace hasta que la Fiscalía General de Justicia inició la investigación.

Recientemente se reveló que Rodolfo "N", fue vinculado a proceso tras el robo a domicilio, pero ¿de quién se trata? Las cámaras de videovigilancia mostraron cada momento.

La ventana de la cocina y el dinero que desapareció al interior de una casa

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la noche del 14 de agosto de 2026. Los moradores no se encontraban en la vivienda cuando Rodolfo “N” habría ingresado por una ventana de la cocina.

Una vez dentro, presuntamente tomó 50 mil pesos en efectivo, además de alhajas y diversos objetos de valor.

La investigación comenzó a reconstruir lo ocurrido con las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del inmueble. El análisis de esas grabaciones permitió identificar elementos que, de acuerdo con la Fiscalía, relacionaban al imputado con el robo.

Las cámaras llevaron la investigación hasta un guardia del edificio

Uno de los datos que tomó relevancia durante las indagatorias fue la relación de Rodolfo “N” con el inmueble, él trabajaba como guardia de seguridad del edificio.

Con los elementos reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de robo agravado.

La orden fue ejecutada el 25 de agosto por agentes de la Policía de Investigación (PDI), pero Rodolfo “N” no fue localizado en libertad. Ya se encontraba privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, debido a un proceso penal distinto.

Rodolfo “N”, quien laboraba como guardia de seguridad de un edificio, habría ingresado por la ventana de la cocina a una vivienda y sustraído 50 mil pesos, alhajas y diversos objetos de valor.



El análisis de videograbaciones y la identificación realizada por la víctima… pic.twitter.com/Y50wIpOTYq — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 30, 2026

Rodolfo “N” queda vinculado a proceso por robo agravado

Un día después, el 26 de agosto, la Fiscalía CDMX informó que obtuvo la vinculación a proceso de Rodolfo “N” por su probable participación en el robo agravado ocurrido en la vivienda de Benito Juárez.

La autoridad judicial le impuso prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.