¡Hasta los aretes les arrancan! Así roban alhajas, bolsos y carteras a adultos mayores en Xochimilco

Dos adultas mayores fueron víctimas de un robo a plena luz del día en el centro de Xochimilco, Ciudad de México; un video muestra el momento en que dos sujetos se acercan a ellas dentro de un comercio, les arrancan los aretes y escapan mientras varias personas se encuentran en el lugar.

El caso refleja una preocupación que habitantes de la zona aseguran vivir de manera recurrente, principalmente por el robo de alhajas, cadenas, bolsos y carteras.

Así ocurre el robo en pleno centro de Xochimilco

Las imágenes muestran cómo los sujetos se aproximan a las mujeres y, en cuestión de segundos, les quitan los aretes para después huir; no hubo necesidad de esperar a la noche ni de buscar un sitio aislado; el robo ocurrió durante el día y frente a otras personas.

Vecinos aseguran que situaciones similares también ocurren cerca de los mercados y en colonias como Tepepan, Ampliación Tepepan y Cristo Rey .

Adultos mayores, entre las principales víctimas

Habitantes de Xochimilco relatan haber sufrido el robo de cadenas y otras pertenencias; algunos incluso han terminado en el suelo después de ser empujados durante el atraco.

La inseguridad también se refleja en la percepción de quienes viven en la alcaldía, pues de acuerdo con el INEGI, 66.9 por ciento de sus habitantes manifestó sentirse inseguro, mientras que anualmente se inician alrededor de 7 mil carpetas de investigación en Xochimilco; unas 400 corresponden a robo a transeúnte.