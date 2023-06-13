Rosa Icela Rodríguez no va por la jefatura de Gobierno de CDMX, se queda en seguridad

En la conferencia mañanera de este martes 13 de junio, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le dio dos propuestas para seguir en el gobierno.

Rosa Icela Rodríguez decidió quedarse en el gabinete de AMLO como secretaria de Seguridad y no contender en las elecciones 2024 por la jefatura de Gobierno de la CDMX.

"Rosa Icela (...) tuvo dos propuestas y le dije '¿vas a querer o no vas a querer?' Hay dos propuestas", señaló el jefe del Ejectivo. Posteriormente, Rodríguez tomó la palabra y mencionó que eligió seguir en el gabinete del presidente.

“Ya dije que me quedo en Seguridad y Protección Ciudadana. Aquí seguiré sirviendo a los mexicanos, también con mis compañeros de gabinete a las 6 de la mañana hay que estar”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

#EnLaMañanera | Rosa Icela Rodriguez actual secretaria de #Seguridad, permanecerá al frente de su dependencia y no participará en #Elecciones2024 pic.twitter.com/nVuC9k8Xvl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023

¿Cuándo llegó Rosa Icela Rodríguez a la SSCP?

El 30 de octubre de 2020, tras la renuncia de Alfonso Durazo Montaño como el titular de la SSCP para contender en la gubernatura de Sonora en 2021, fue postulada como la nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Se desempeñó como secretaria de Gobierno de la capital desde el 5 de diciembre de 2018 hasta el 26 de julio de 2020. Nacida en San Luis Potosí en 1959, es licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

AMLO habría nombrado a Rosa Icela Rodríguez como presidenciable para 2024

En mayo de 2022, durante una conferencia de prensa de AMLO, aseguró que Rosa Icela Rodríguez ha hecho una buena labor en la SSPC, además, la añadió en la lista de quienes podrían buscar la presidencia en las elecciones de 2024; sin embargo, la funcionaria desmintió este martes que buscaría algún otro puesto.

“Hasta me reclamaron que ahora que dije que todos los que estaban podían ser candidatos no la mencioné a ella, pues también aprovecho, porque está haciendo una buena labor Rosa Icela”, dijo.