¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 13 de junio

Este es el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este martes 13 de junio de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA):

El subsecretario de la SSPC, Luis Rodríguez Burcio, informó acerca de las personas detenidas del 30 de mayo a este 12 de junio, donde se resalta Sergio "N", el hombre que aventó al perrito "Scooby" al cazo de aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México.

Alicia Bárcena, nueva secretaria de Relaciones Exteriores tras salida de Marcelo Ebrard

El presidente AMLO designó a Alicia Bárcena como la nueva secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) tras salida de Marcelo Ebrard. Informó que mientras la nueva secretaria toma posesión, la encargada sería la diplomática Carmen Moreno Toscano.

#EnLaMañanera | Se espera que en dos semanas Alicia Bárcena tome las riendas de la #SRE pic.twitter.com/lkzIvmOcSQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023

AMLO habla sobre reunión prevista con consejeros del INE

“Es una conversación con el propósito de trabajar en forma coordinada cada quien en el ámbito de sus competencias, pero con el propósito de hacer valer de democracia en el país, de que ya no haya influyentismo que actúe el INE con absoluta autonomía, que no dependa ni del gobierno ni de grupos oligárquicos”, indicó AMLO sobre la reunión que tiene prevista para este mismo martes con los consejeros del INE.

Caso de alcaldesa de Tijuana que recibe amenazas

Sobre el caso de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien presuntamente había recibido amenazas de muerte, AMLO dijo: "Se le está protegiendo, ya, desde hace como 15 días, porque sí ha recibido amenazas y se decidió protegerla, se habló con ella, se llegó a ese acuerdo de ayudarla".

Rosa Icela Rodríguez se queda en el gabinete de AMLO

En la mañanera de AMLO se cuestionó si la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, mantendría su puesto en el gabinete del presidente o contendería en las elecciones 2024 por la jefatura de Gobierno de la CDMX.