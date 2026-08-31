¡Van por Rocha Moya! Ya avanzó en el Congreso la solicitud de juicio político contra el gobernador con licencia

La puerta para un eventual regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa es precisamente la que sus opositores quieren cerrar, recientemente, ,a solicitud para iniciar un juicio político contra el gobernador con licencia ya dio un paso dentro del Congreso estatal, así lo reveló la diputada priísta Paola Gárate Valenzuela.

“El día de hoy ha sido ratificado por ciudadanas, por ciudadanos que respaldaron este procedimiento y que ya está en la cancha del Congreso local que le den procedencia y se le quite la posibilidad de volver al encargo cuando quiera”, afirmó la legisladora.

¿Por qué piden juicio político contra Rubén Rocha?

De acuerdo con los promoventes, la solicitud contempla 16 hechos ocurridos durante el ejercicio del cargo de Rubén Rocha Moya, los cuales, desde su perspectiva, podrían constituir actos u omisiones que afecten intereses públicos fundamentales y el adecuado funcionamiento de la administración estatal.

Entre los asuntos incluidos en el documento aparecen señalamientos relacionados con las elecciones de 2021, entre ellos la presunta privación de la libertad de militantes y operadores de diferentes partidos políticos.

También se menciona a Paola Gárate Valenzuela, quien actualmente es diputada priísta y participa en la presentación de la solicitud.

Es importante precisar que estos señalamientos forman parte de los argumentos planteados por los promoventes y deberán ser analizados por las autoridades correspondientes; la presentación de una solicitud de juicio político no significa, por sí misma, que las acusaciones hayan sido acreditadas.

Avanza la petición de juicio político contra Rubén Rocha...



La diputada Paola Gárate (@PaolaGarateV) informó que el proceso ya tuvo movimiento en el Congreso de Sinaloa, tras una solicitud respaldada por ciudadanos que rechazan la violencia y los presuntos “narcopactos”… pic.twitter.com/QtAnvOMm7m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 31, 2026

Ciudadanos quieren que diputados voten públicamente

Karla Montero, exdiputada local que formó parte de la 63 Legislatura, explicó que el documento será presentado con respaldo ciudadano y que la intención es que el Congreso de Sinaloa determine si debe darle trámite.

Los promoventes también plantearon que, en caso de avanzar el procedimiento, exista una votación pública de los legisladores, con el propósito de que la ciudadanía pueda conocer qué diputados respaldan que se analice el caso y quiénes se pronuncian en contra.

Entre las personas que han respaldado la solicitud se encuentran Marta Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa; Miguel Taniyama, expresidente de Canirac; el activista Manlio Abel Jacobo Miller, integrante de #BardasBlancas; Eduardo Cota y la propia Karla Montero, además de otros ciudadanos.

🚨 El PRI pide juicio político contra Rocha Moya



Busca su destitución e inhabilitación para impedir que el narcogobernador regrese al cargo y busque fuero



“Impedir que Rubén Rocha vuelva a tomar el control del gobierno estatal”, plantea @PaolaGarateV pic.twitter.com/L6tM4VCg9V — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 25, 2026

Buscan impedir un eventual regreso de Rubén Rocha

Uno de los puntos centrales de la petición es la situación de Rocha Moya como gobernador con licencia. Los promoventes buscan que su separación temporal del cargo no implique que pueda regresar posteriormente al gobierno estatal sin que antes se revisen los señalamientos incluidos en el expediente.

Gárate sostuvo que el Congreso de Sinaloa debe actuar y evitar que el tema quede únicamente en declaraciones políticas. Desde su perspectiva, corresponde agotar las vías institucionales para determinar si existen responsabilidades.

La solicitud también hace referencia a señalamientos de carácter internacional relacionados con funcionarios sinaloenses; sin embargo, estos deben diferenciarse de los hechos específicos incluidos en el expediente y, en su caso, ser acreditados por las autoridades competentes.