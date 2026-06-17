Rocha Moya: El gobernador que desapareció del mapa

Han pasado más de 30 días desde que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal para separarse del cargo. Aunque legalmente sigue siendo el titular del Ejecutivo estatal, nadie ha precisado cuándo regresará ni dónde se encuentra actualmente.

La ausencia prolongada ha dejado dudas dentro y fuera de la clase política, especialmente en medio de la crisis de violencia que atraviesa la entidad.

¿Qué se sabe de la licencia de Rubén Rocha Moya?

La licencia fue aprobada como temporal y sin goce de sueldo. Sin embargo, el documento establece que será por "más de 30 días", sin fijar una fecha exacta para su conclusión.

La diputada priista Irma Moreno señaló que, hasta ahora, el mandatario permanece dentro del marco legal, aunque reconoció que persiste la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en las próximas semanas.

La falta de información oficial sobre su eventual regreso ha generado especulaciones y cuestionamientos entre distintos sectores.

¿Quién está al frente del gobierno de Sinaloa?

Mientras Rocha Moya permanece con licencia, la administración estatal continúa operando bajo el esquema de suplencia aprobado por el Congreso local.

Sin embargo, la ausencia del mandatario coincide con un periodo marcado por homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados que mantienen bajo presión a las autoridades estatales.

Incluso en el reciente cumpleaños número 77 del gobernador con licencia no hubo mensajes públicos, apariciones o señales sobre su ubicación.

¿Qué pasó con las empresas y familiares vinculados al caso?

En medio de los cuestionamientos, también han surgido dudas sobre actividades relacionadas con empresas vinculadas a familiares del mandatario.

Un equipo periodístico acudió a un domicilio donde presuntamente operaría una constructora relacionada con los hijos del gobernador. Sin embargo, en el lugar no se confirmó la existencia de oficinas ni actividad empresarial.

Por otra parte, en el Sistema DIF Sinaloa se informó que Eneyda Rocha Ruiz continúa siendo la titular del organismo, aunque personal de la institución reconoció que no se ha presentado recientemente en sus oficinas.

¿Por qué sigue creciendo la incertidumbre en Sinaloa?

Las preguntas sobre la ubicación del gobernador, el alcance de su licencia y una posible fecha de retorno siguen sin respuesta.

A ello se suman señalamientos políticos, versiones encontradas y la falta de posicionamientos claros por parte de algunas dependencias estatales.

Por ahora, la interrogante permanece abierta: ¿Rubén Rocha Moya regresará a gobernar Sinaloa o su ausencia se prolongará más allá de lo previsto?