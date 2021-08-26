Rueda de la fortuna en Nueva York, un giro a la recuperación

Pese a las dificultades que el COVID-19 trajo al mundo entero, Nueva York, como un proceso de recuperación, pretende ser el sitio turístico más visitado al inaugurar la "Times Square Wheel" una rueda de la fortuna en el corazón de la gran manzana con el propósito de reactivar su economía.

Rueda de fortuna neoyorkina, símbolo de recuperación

Después del cierre de todas sus atracciones, la ciudad de Nueva York espera ver de nuevo sus calles llenas de gente, por lo que la rueda de la fortuna en Times Square, está planeada también para ser "la tercera llamada" en la apertura de los teatros de Broadway, además de convencer a los turistas de que regresen a Nueva York.

"Esta rueda es símbolo de que podemos volver hacer cosas en Times Square", mencionó el presidente de Time Square Alliance, Tom Harris.

La enorme rueda de la fortuna de 30 metros de altura estará abierta todos los días hasta el 12 de septiembre y dará un recorrido con una duración de 12 minutos. Los paseos son a partir del mediodía y hasta la media noche, con un costo de 15 a 35 dólares (De 300 a 700 pesos aproximadamente), por boleto. De esta manera se busca reactivar la economía y la alegría tanto de neoyorquinos como de todos los turistas que deseen aprovechar la increíble vista de la gran manzana, que ofrece esta rueda de la fortuna.

POV: You’re riding a FERRIS WHEEL IN TIMES SQUARE 🤩 pic.twitter.com/mfijNZCIE0 — Times Square (@TimesSquareNYC) August 25, 2021

Times Square Wheel para incentivar la vacunación contra COVID-19

A pesar de que la pandemia aún no ha terminado, la rueda de la fortuna neoyorkina da la oportunidad a las personas de recibir la primera o segunda dosis, además incentiva a que el mayor número de personas se vacunen. Al día ofrece 100 entradas gratis para las primeras personas que muestren su comprobante de vacunación contra COVID-19. Este beneficio se podrá disfrutar desde el 1 de agosto y hasta el 12 de septiembre.

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La rueda de la fortuna neoyorkina no es la más grande del mundo y no puede competir con el "London Eye" o la "Ain Dubai", sin embargo está destinada a ser la atracción con más selfies en el mundo, ya que se podrán apreciar los grandes anuncios luminosos además del icónico espectáculo de luces que ofrece la ciudad, todo desde una perspectiva diferente.