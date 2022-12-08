Rusia libera a Brittney Griner en intercambio de prisioneros con EU

La basquetbolista Brittney Griner fue liberada durante un intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos (EU), por el traficante de armas ruso Viktor Bout.

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se comunicaron por teléfono con la estrella del baloncesto, quien “está a salvo” y de camino a EU.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

Por su parte, Moscú detalló que Viktor Bout regresó a su casa en Rusia, tras el intercambio que se realizó con éxito en el aeropuerto de Abu Dhabi este jueves.

¿Por qué detuvieron en Rusia a Brittney Griner?

La estrella del Phoenix Mercury de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino, fue detenida el 17 de febrero en un aeropuerto de Moscú, cuando las autoridades encontraron en su equipaje cartuchos para vapear con aceite de cannabis, prohibido en Rusia.

El 4 de agosto, la medallista olímpica fue condenada a nueve años de prisión por posesión y contrabando de drogas. Brittney Griner se declaró culpable, pero afirmó que había cometido un “error honesto” y que no era su intención infringir la ley.

Tras la sentencia, la trasladaron a una colonia penal de la región rusa de Mordovia para cumplir su condena.

¿Quién es Viktor Bout, liberado en intercambio de prisioneros?

Durante el intercambio de prisioneros entre Rusia y EU fue liberado Viktor Bout, conocido como “el mercader de la muerte” y “el rompesanciones” por su habilidad para eludir los embargos de armas.

Bout se convirtió en el traficante de armas más famoso del mundo, ya que vendía armamento a Estados, grupos rebeldes y señores de la guerra asesinos de África, Asia y Sudamérica.

