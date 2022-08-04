Brittney Griner es sentenciada a 9 años de cárcel en Rusia

La basquetbolista estadounidense, Brittney Griner, fue declarada culpable de tráfico de drogas por un tribunal de Rusia y recibió una condena de nueve años en la cárcel en el país ex soviético.

Brittney Griner también deberá pagar una multa de un millón de rublos, lo que equivale a unos 16 mil dólares.

Los fiscales del caso pidieron nueve años y medios de cárcel para la atleta de Estados Unidos, pese a que Grinner se disculpó ante la corte y pidió clemencia a través de un emotivo discurso en el que dijo que nunca quiso lastimar a nadie ni tenía la intención de violar las leyes de Rusia.

“Cometí un error honesto y espero que su fallo no termine con mi vida aquí. Sé que todos siguen hablando de un peón político y de política. Pero espero que eso esté lejos de esta sala de tribunal”, dijo la estrella de la WNBA durante los alegatos finales del juicio.

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Brittney Griner podría enfrentar 10 años de prisión en #Rusia



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Brittney Griner recibió sentencia seis meses después de su arresto en el Aeropuerto Internacional Sheremetyevo, en Moscú, desde entonces la mantuvieron en una cárcel del país.

¿De qué acusan a la basquetbolista Brittney Griner?

El pasado 17 de febrero, Brittney Griner fue detenida en el aeropuerto de Moscú porque las autoridades de Rusia encontraron entre las pertenencias de la basquetbolista menos de un gramo de aceite de cannabis, sustancia prohibida en el país.

Brittney Griner alegó que un médico se lo recetó en Estados Unidos para aliviar el dolor de las lesiones causadas por su deporte, por lo que la estrella del básquetbol se declaró culpable de introducir accidentalmente aceite de cannabis a Rusia, pero sin la intención de contrabandear drogas.

Detalló que las autoridades le negaron a Brittney Griner el acceso a un abogado y no le explicaron en el momento los cargos de los que la acusaban ni aceptaron las circunstancias de su viaje.