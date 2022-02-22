¿Qué significa que Rusia acepte independencia de Donetsk y Lugansk?

Vladimir Putin anunció el pasado lunes que Rusia reconocerá la independencia de las regiones Donetsk y Lugansk, dos regiones pertenecientes a Ucrania y controladas por prorrusos, acción que aumentó la tensión entre ambos países ex soviéticos.

Donetsk y Lugansk llevan casi una década en conflicto con el gobierno de Kiev, cuando en 2014 los prorrusos tomaron el control de las regiones y proclamaron su independencia, sin embargo, ningún país los había reconocido como independientes, ni siquiera Rusia.

En abril de 2014, después de que Rusia se anexó Crimea, territorio que también le pertenecía a Ucrania, un grupo de prorrusos tomaron edificios gubernamentales en ambas regiones y comenzó la guerra contra el gobierno por quedarse con la región.

Se estima que el conflicto cobró la vida de 15 mil civiles y cerca de un millón de personas huyeron del lugar, por lo que, para frenar el conflicto, Rusia, Ucrania, Francia y Alemania firmaron los acuerdos de Minsk, donde pactaron un alto al fuego.

|Reuters

¿Qué significa que Rusia acepte la independencia de Donetsk y Lugansk?

El que Rusia reconozca a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes significa el final del acuerdo de Minsk, que permitiría que el Ejército de Rusia entre a Ucrania. Algo que causa temor en Europa occiddental y Estados Unidos de que Moscú se anexe esas regiones.

Además, si Ucrania pretende recuperar esos territorios, ya no se enfrentaría a los rebeldes separatistas, sino al Ejército de Vladimir Putin. Por lo que Ucrania acusó a Rusia de violar la soberanía de su país de manera intencional.

La intervención de Rusia en Donetsk y Lugansk podría ocurrir pronto, pues los legisladores rusos aprobaron que las fuerzas armadas de su país entren a dicha región para realizar tareas, que Putin calificó como “mantenimiento de la paz”.

Tras el anunció, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos anunciaron un paquete de sanciones económicas contra Rusia que comenzará a aplicarse a partir del 23 de febrero, el cstigo contra Moscú podría aumentar si continúa atacando a Ucrania, indicó Joe Biden.

Además, el presidente de Estados Unidos agregó que autorizó la movilización de equipos militares estadounidenses en Estonia, Letonia y Lituana, no con la intención de invadir Rusia, sino para “defender cada centímetro del territorio de los países miembros de la OTAN” .