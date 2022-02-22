Joe Biden anuncia sanciones económicas contra Rusia

Joe Biden, presidente de Estados Unidos anunció que se impondrán sanciones económicas a partir de mañana 23 de febrero contra dos instituciones financieras de Rusia, que impactará con la deuda soberana rusa. Las sanciones también afectarán a familias cercanas a Vladimir Puti y el Kremlin.

El presidente de Estados Unidos dijo que estas son solo las primeras sanciones aprobadas por sus aliados y socios, sin embargo, el castigo contra Rusia podría aumentar si decide invadir Ucrania

“Estamos implementando sanciones de bloqueo total en dos grandes instituciones financieras rusas: VEB y su banco militar”, aseveró Joe Biden.

El presidente de Estados Unidos agregó que las sanciones contra Rusia también cortarán la financiación occidental, lo que significa que el país ex soviético no podrá negociar la nueva deuda con los mercados occidentales y europeos.

Asimismo, indicó que trabajaron con el apoyo de Alemania para evitar que avance el proyecto del gasoducto Nord Stream 2, el cual paró la tarde de ayer, cuando Rusia apoyó la independencia de las regiones separatistas en el este de Ucrania.

President Joe Biden announced the first wave of sanctions against Russia for what he said was the beginning of an invasion of Ukraine, and vowed steeper punishments ahead if Russia continues its aggression https://t.co/Zr74lvjSvp pic.twitter.com/1wpiHeF7No — Reuters (@Reuters) February 22, 2022

Joe Biden explicó que el paquete de sanciones está previsto para que solo afecte la economía de Rusia y no haya un impacto negativo tan alto en la economía de los países aliados.

“Tomaré medidas decisivas para que el peso de nuestras sanciones caiga sobre la economía de Rusia y no sobre la nuestra. Hemos hecho un plan con los países petroleros para proteger el precio del crudo, para que la gente no pague el precio de esta crisis”, señaló.

Estados Unidos enviará tropas a Europa

El presidente de Estados Unidos agregó que autorizó la movilización de equipos militares estadounidenses en Estonia, Letonia y Lituana, no con la intención de invadir Rusia, sino para “defender cada centímetro del territorio de los países miembros de la OTAN” .

“Hoy, en respuesta a la admisión de Rusia de que no retirará sus fuerzas de Bielorrusia, autoricé movimientos adicionales de fuerzas y equipos estadounidenses, ya estacionados en Europa para fortalecer a nuestros aliados bálticos: Estonia, Letonia y Lituania”.

Joe Biden aseguró que los movimientos de Rusia son un claro mensaje de que planea invadir Ucrania para quedarse con “gran parte de su territorio”, lo que, dijo, no le permitirán Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.

"¿Quién se cree Putin? ¿Qué le da el derecho de declarar nuevos supuestos países en territorio que pertenece a sus vecinos? Esta es una violación flagrante del derecho internacional y exige una respuesta firme de la comunidad internacional".

Finalmente, Joe Biden aseveró que las sanciones contra Rusia podrían aumentar si continúa atacando a Ucrania.