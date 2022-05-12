Rusia amenaza a Finlandia con represalias si se une a la OTAN

Rusia amenazó a Finlandia con tomar represalias y medidas “técnico-militares” no especificadas si decide unirse a la OTAN apresuradamente, pues aseguró que esa acción representaría una amenaza directa para Moscú y dañaría gravemente sus relaciones bilaterales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Moscú se verá obligado a tomar "medidas de represalia, tanto de carácter técnico-militar como de otro tipo" en caso de que Finlandia solicite su ingreso a la OTAN.

En tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov añadió que "la expansión de la OTAN no hace que nuestro continente sea más estable y seguro".

No obstante, algunos funcionarios rusos hablaron anteriormente de posibles medidas como el estacionamiento de misiles con armamento nuclear en el Mar Báltico.

Putin citó la posible expansión de la OTAN como una de las principales razones por las que lanzó una "operación militar especial" en Ucrania en febrero.

Finlandia y Suecia son los dos países más grandes de la Unión Europea que aún no se han incorporado a la OTAN.

Finlandia es un país que comparte mil 300 kilómetros de frontera con Rusia y duplicará con creces la longitud del límite que comparten en la actualidad la alianza liderada por Estados Unidos, lo que situará a los guardias de la OTAN a pocas horas de distancia del norte de San Petersburgo, Rusia.

Finlandia solicitará su ingreso a la OTAN

Finlandia anunció el jueves que solicitará su ingreso en la OTAN "sin demora" y se espera que Suecia le siga, lo que sugiere que la operación militar rusa en Ucrania provocará una expansión de la alianza militar occidental que Vladimir Putin pretendía evitar.

La decisión de los dos países nórdicos de abandonar la neutralidad que mantuvieron durante la Guerra Fría sería uno de los mayores cambios en la seguridad europea en décadas.

En respuesta al anuncio de Finlandia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los finlandeses serían "calurosamente acogidos" y prometió un proceso de adhesión "fluido y rápido".

