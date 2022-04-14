Rusia desplegará armas nucleares si Suecia y Finlandia se unen a OTAN

Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió que su país desplegará armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia deciden sumarse a la Organización del Tratado Atlántico (OTAN), liderada por Estados Unidos.

“Habrá que reforzar a la agrupación de fuerzas de tierra, la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en las agujas del golfo de Finlandia. Y en ese caso ya no se podrá hablar de unBáltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido”, indicó.

Aclaró que la operación militar rusa en Ucrania no fue el motivo para que Suecia y Finlandia quieran unirse a la OTAN, pues aseguró que su adhesión se planteó desde antes, por lo que “consideraron medidas para reforzar la seguridad de Rusia”.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, agregó que se tomarán otras medidas, las cuales se darán a conocer después ya que “se necesita tiempo para armar las propuestas”.

"Hay una orden actual de nuestro presidente al Ministerio de Defensa para preparar propuestas para reforzar nuestro flanco occidental, si la OTAN continúa su desarrollo militar cerca de nuestras fronteras occidentales. Es un frente oriental para la OTAN".

Kremlin niega que extensión de la OTAN de estabilidad a Europa

Previamente, el Kremlin aseguró que la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN no daría estabilidad a Europa, ya que se trata de un herramienta orientada a la confrontación.

"Hemos dicho repetidamente que la alianza sigue siendo una herramienta orientada a la confrontación... y su mayor expansión no traerá seguridad adicional al continente europeo", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una conferencia telefónica.

Además, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo la semana pasada que la posibilidad de que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN era parte de la discusión entre los ministros de Relaciones Exteriores de la alianza militar en Bruselas.

