VIDEO: Rusia bombardea hospital materno en Mariupol, Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció sobre un ataque directo por parte del Ejército de Rusia contra un hospital materno en la ciudad de Mariupol, cometido este miércoles. De acuerdo con la información proporcionada por el mandatario en el lugar aún había mujeres y niños, que se encuentran bajo los escombros.

Zelensky calificó el acto como “una atrocidad” y acusó a Rusia de no respetar el acuerdo de alto al fuego para permitir que los civiles atrapados en la ciudad pudieran escapara y buscar un refugio en las fronteras de Ucrania.

En su mensaje, el mandatario de Ucrania cuestionó al resto del mundo sobre cuánto tiempo más ignorarán el conflicto que vive su país contra Rusia y que ya suma más de dos mil civiles muertos, incluidos niños.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

“¿Cuánto tiempo más el mundo será cómplice ignorando el terror? Cierra el cielo ahora mismo. Alto a las matanzas. Tienes poder pero pareces estar perdiendo humanidad”, escribió Zelenseky a través de su cuenta de Twitter.

También compartió un video donde se ven los destrozos causados al hospital materno de Mariupol, en Ucrania. En las imágenes se muestra el interior del nosocomio con puertas, ventanas y equipo médico destruido.

Escombros dentro de las habitaciones y en los pasillos del hospital, los muros de las paredes a la mitad, restos de vidrios por todos lados.

El exterior del hospital también lucía destruido, afuera había autos incendiados con escombros en la entrada y los vidrios de las ventanas rotos, mientras los servicios de emergencia de Ucrania llegaron a atender el hecho.

|Reuters

10 muertos por ataques a hospitales en Ucrania: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que al menos 10 personas murieron y 16 resultaron heridas en 18 ataques contra instalaciones de hospitales en Ucrania desde el comienzo de la operación militar de Rusia el pasado 24 de febrero.

Añadió que en Mariupol, cientos de miles de personas se refugian bajo los bombardeos sin agua ni electricidad desde hace más de una semana.

“Las condiciones que vemos en Ucrania son los peores ingredientes posibles para la amplificación y propagación de enfermedades infecciosas”, dijo.

En el día 14 del conflicto entre Rusia y Ucrania, el número de refugiados que salieron de Ucrania ya superó los dos millones, de acuerdo con la ONU.