Rusia exige a fuerzas ucranianas abandonar Mariúpol

Las líneas armadas de Rusia realizaron un llamado este domingo a las fuerzas ucranianas para abandonar la ciudad de Mariúpol, al sureste de Ucrania, dando el plazo hasta el día de mañana al medio día.Los corredores humanitarios se abrirán este lunes hacia el este y el oeste desde Mariúpol, por lo que Ucrania tiene hasta las 5:00, hora de Moscú, para poder responder a la oferta sobre los corredores humanitarios y deposición de armas, señaló.

"Bajen las armas (…)Se ha desarrollado una terrible catástrofe humanitaria (…)Todos los que depongan las armas tienen garantizado un paso seguro fuera de Mariúpol ", expresó el coronel general Mijaíl Mizintsev, director del Centro Nacional Ruso para la Gestión de la Defensa.

Además Mijaíl Mizintsev explicó que Rusia no está usando armas pesadas en Mariúpol y que sus fuerzas habían evacuado a 59 mil 304 personas de la ciudad pero que al menos 130 mil 000 civiles permanecían allí como rehenes efectivos; señaló que 330mil 686 personas habían sido evacuadas de Ucrania por Moscú desde el inicio de la "operación".

Russia demands Ukrainian forces lay down arms in Mariupol https://t.co/usKmfn0U8j pic.twitter.com/5SvGDbKCIT — Reuters (@Reuters) March 20, 2022

Ucrania no abandonará Mariúpol tras amenza de Rusia

Ucrania afirmó que no entregará la ciudad de Mariúpol, horas después de que Rusia pidiera a las fuerzas de Kiev abandonar la ciudad ucraniana.

El portal de noticias Ukrainska Pravda citó a la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, diciendo que "no puede haber ninguna rendición, de deposición de armas". "Ya hemos informado de ello a la parte rusa".

У Маріуполі відповіли на пропозицію росіян здати місто — “Х*й вам” https://t.co/8I3VHEfa30 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2022

Los ataques a Mariúpol serán recordados por siglos

La ciudad de Mariúpol ha sufrido uno de los bombardeos más intensos desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual comenzó el 24 de febrero, en donde muchos de sus 400 mil habitantes siguen atrapados en la ciudad con poca o sin comida, agua y electricidad.

Durante la noche del sábado, El ayuntamiento de Mariúpol informó por medio de su canal Telegram que varios miles de residentes habían sido "deportados" a Rusia durante la última semana, mientras que el presidente Volodímir Zelenski sostuvo que lo que ha sucedido en la ciudad ucraniana, Mariúpol fue un terror que será recordado por siglos.

Ukraine's Zelenskiy condemns 'terror' in besieged Mariupol as fighting rages https://t.co/yxsMtbydzi pic.twitter.com/Nm6uuhWf6b — Reuters (@Reuters) March 20, 2022

Con información de Reuters.

