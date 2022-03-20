Joe Biden viajará a Bruselas para cumbre extraordinaria de la OTAN

A través de un comunicado de prensa, Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca informó que el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Bruselas, Bélgica, para participar en la cumbre extraordinaria de la OTAN, el 24 de marzo, donde se analizaran medidas de disuasión y defensa sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania; además de reforzar el compromiso de Estados Unidos con los aliados de la OTAN.

Por otro lado, este domigo, a través de su cuenta oficial de Twitter, Jen Psaki, declaró que se revelarían más detalles sobre el viaje del Presidente de los Estados Unidos a Bruselas, Bélgica; además informó que Joe Biden no tiene planeado viajar a Ucrania.

“Más tarde se darán detalles adicionales sobre el viaje del Presidente Joe Biden a Europa. El viaje se centrará en continuar reuniendo al mundo en apoyo del pueblo ucraniano y en contra de la invasión de Ucrania por parte del presidente Putin, pero no hay planes de viajar a Ucrania.”, explicó Jen Psaki.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine. — Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022

Joe Biden participará en cumbre del Consejo Europeo



Además de reunirse con los miembros de la OTAN, el presidente Joe Biden también será participe de una cumbre programada del Consejo Europeo con el fin de abordar nuestras inquietudes compartidas con respecto a Ucrania, que incluyen los esfuerzos transatlánticos por imponer consecuencias financieras a Rusia, enviar asistencia humanitaria en apoyo a los afectados por la violencia y responder a otros desafíos relacionados con el conflicto.

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