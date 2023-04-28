Rusia lanza misiles contra varias ciudades de Ucrania, impactan edificio residencial: VIDEO

Rusia atacó durante la madrugada varias ciudades de Ucrania con más de 20 misiles de crucero lanzados por su aviación desde el territorio del mar Caspio, al menos un edificio residencial fue impactado.

Kremlin dice que ataques con misiles iban contra objetivos militares

Rusia recrudece la ofensiva con una oleada de bombardeos contra varias ciudades ucranias que causan al menos 18 muertos, entre ellos tres niños. Sin embargo, el Kremlin dice que los misiles iban dirigidos contra objetivos militares.

Los misiles rusos impactaron contra la ciudad de Umán, en el centro de Ucrania, y en Dnipró, en el este, indicaron las autoridades ucranianas este viernes.

Buscan a supervivientes en edificio residencial

Equipos de rescate siguen con la búsqueda de desaparecidos o supervivientes entre los escombros.

El portavoz de la presidencia ucraniana Mijailo Podolyak destacó en su cuenta de Twitter que el ataque de Umán afectó un bloque de edificios de varios pisos, "donde dormían pacíficamente familias con niños" y que además de las víctimas mortales 16 personas resultaron heridas.

Uman... The rubble is still being cleared. There are already 13 dead. Two of them are children that can’t be identified. The fate of their parents is unknown... The rescuers will work until they make sure that no one else is left under the rubble. We can defeat Russian terror… pic.twitter.com/j6jk8HZWkq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 28, 2023

Muere una mujer y su hijo de tres años

En Dnipró, el alcalde de la ciudad, Boris Filatov, reportó la muerte de una mujer y su hijo de tres años como consecuencia del ataque ruso. La capital ucraniana Kiev también fue alcanzada por varios misiles sin que se conozcan víctimas por el momento.

El jefe de la oficina presidencial ucraniana Andriy Yermak señaló que las defensas aéreas ucranianas derribaron 21 de los 23 misiles que Rusia lanzó y pidió que se sancione a "los países que ayudan a Rusia" a burlar las restricciones para "comprar chips occidentales para producir misiles" con los que atacar Ucrania.

Rusia destituye al carnicero de Mariupol

El Kremlin ha destituido al coronel general Mijaíl Mizíntsev, conocido como El carnicero de Mariupol por su brutal toma de esta ciudad del sudeste de Ucrania, como máximo responsable de la logística de las fuerzas armadas rusas tan solo ocho meses después de su nombramiento.

Zelenski pide más ayuda militar

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido este viernes más ayuda militar y sanciones más duras contra Rusia para evitar nuevos ataques como el perpetrado hoy por la aviación rusa con un misil de crucero contra un edificio residencial de varios pisos de la ciudad de Umán, en el que han muerto al menos 16 personas. "Solo juntos podemos derrotar el terrorismo ruso, con armas para Ucrania, sanciones más duras contra el Estado terrorista y sentencias justas para los asesinos", ha escrito Zelenski en un mensaje publicado en la red social Twitter.

Contraofensiva de tropas de Ucrania en puerta

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, ha afirmado este viernes que tienen prácticamente terminados los preparativos para la contraofensiva de primavera, con la que tratarán de reconquistar el territorio en manos rusas en el este y sur del país. "Tan pronto como haya voluntad divina, el tiempo meteorológico acompañe y los comandantes tomen una decisión, la haremos", ha dicho Reznikov sin ofrecer más detalles.