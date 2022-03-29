Rusia promete en negociación reducción de la operación militar en Kiev

Rusia prometió reducir de forma drástica la operación militar en las inmediaciones de Kiev y en la ciudad de Chernígov durante las conversaciones de paz celebradas en Estambul, mientras que Ucrania propuso un estatus neutral con garantías internacionales para protegerse de nuevos ataques.

Durante la reanudación de las mesas de negociación cara a cara en Estambul, los negociadores del presidente Volodimir Zelensky propusieron un estatus según el cual Ucrania no buscará unirse a alianzas, como la OTAN, ni albergará bases de tropas extranjeras, pero tendría su seguridad garantizada en términos similares al "Artículo 5", la cláusula de defensa colectiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Israel, Canadá, Polonia y Turquía, miembros de la OTAN, serían los países que podrían ayudar a proporcionar dichas garantías a Ucrania.

Las propuestas incluirían un periodo de consulta de 15 años sobre el estatus de Crimea, anexionada a Rusia en 2014, y solo podrían entrar en vigor en caso de un alto el fuego completo, dijeron los negociadores ucranianos a los periodistas en Estambul.

El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, dijo que Rusia decidió reducir los combates cerca de Kiev y Chernigov para crear las condiciones necesarias para el diálogo. El principal negociador ruso, Vladimir Medinsky, dijo por su parte que examinará las propuestas ucranianas e informará de ellas al presidente Vladimir Putin.

Ucrania presentó propuestas claras durante negociación de paz con Rusia

Las propuestas de Ucrania fueron las más detalladas y concretas que Kiev ha dado a conocer de forma pública.

"Si logramos consolidar estas disposiciones clave, y para nosotros esto es lo más fundamental, entonces Ucrania estará en condiciones de fijar su estado actual como un Estado sin bloque y sin armas nucleares, en forma de neutralidad permanente", dijo el negociador ucraniano Oleksander Chaly.

"No albergaremos bases militares extranjeras en nuestro territorio ni desplegaremos contingentes militares en nuestro territorio, y no entraremos en alianzas político-militares", afirmó. Las maniobras militares tendrían lugar con el consentimiento de los países garantes.

Los negociadores ucranianos afirmaron que sus propuestas contienen suficiente material para justificar una reunión entre el presidente ucraniano Zelensky y su par ruso Putin.