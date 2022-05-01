Rusia lanza ataques al sur y este de Ucrania

Rusia llevó a cabo ataques con misiles en el sur y el este de Ucrania el sábado, dijeron funcionarios ucranianos, mientras que algunas mujeres y niños fueron evacuados de una planta siderúrgica en la ciudad sitiada de Mariúpol después de permanecer allí durante más de una semana.

Moscú ha centrado su atención en el sur y el este de Ucrania después de no poder capturar la capital, Kiev, en un asalto de nueve semanas que arrasó ciudades, mató a miles de civiles y obligó a más de 5 millones a huir al extranjero.

Sus fuerzas han capturado la ciudad de Jersón en el sur, dándoles un punto de apoyo a solo 100 kilómetros al norte de Crimea -anexada hace unos años por Rusia-, y han ocupado en gran parte Mariúpol, una estratégica ciudad portuaria del este en el mar de Azov.

Rusia declaró la victoria en Mariúpol el 21 de abril incluso cuando cientos de soldados y civiles ucranianos se refugiaron en la acería de Azovstal. Naciones Unidas ha instado a un acuerdo de evacuación, y el sábado, un combatiente ucraniano en el interior dijo que unas 20 mujeres y niños habían logrado escapar.

"Estamos sacando civiles de entre los escombros con cuerdas: son los ancianos, las mujeres y los niños", dijo el combatiente Sviatoslav Palamar, refiriéndose a los restos dentro de la planta de 4 kilómetros cuadrados. Palamar afirmó que tanto Rusia como Ucrania estaban respetando un alto el fuego local y que esperaba que los civiles evacuados fueran trasladados a la ciudad ucraniana de Zaporizhzhia, al noroeste.

No hubo comentarios rusos sobre las evacuaciones. Cientos de ucranianos permanecen adentro, según funcionarios ucranianos.

Al oeste, en Odesa, que hasta ahora ha salido relativamente ilesa de la guerra, un ataque con misiles rusos lanzado desde Crimea destruyó la pista del aeropuerto principal, dijo Maksym Marchenko, gobernador regional de Odesa.

"Gracias a Dios nadie resultó herido. Se están llevando a cabo medidas contra el sabotaje en la región", afirmó Marchenko. El ejército de Ucrania aseguró que el aeropuerto ya no se podía utilizar.

No hubo comentarios inmediatos sobre el ataque de parte de Moscú, cuyas fuerzas han atacado esporádicamente a Odesa, la tercera ciudad más grande de Ucrania. Ocho personas murieron en un ataque ruso en la ciudad la semana pasada, según funcionarios ucranianos.

El asalto de Moscú en el sur tiene como objetivo en parte vincular el área con Crimea mientras presiona por el control total sobre la región oriental de Dombás en Ucrania. Partes de las dos provincias de Dombás, Lugansk y Donetsk, ya estaban controladas por separatistas respaldados por Rusia antes de la invasión de Moscú el 24 de febrero.

🇷🇺🇺🇦 | Gran parte de la edificación de la extensa planta siderúrgica de Azovstal, el último reducto de resistencia ucraniana en Mariúpol, fueron destruidos por bombardeos rusos, según revelaron las nuevas imágenes satelitales de Maxar Technologies. pic.twitter.com/vlR1cC8G0Y — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 30, 2022

Conversaciones de paz

Moscú llama a sus acciones una "operación especial" para desarmar a Ucrania y librarla del nacionalismo antirruso fomentado por Occidente. Ucrania y Occidente dicen que Rusia lanzó una guerra de agresión no provocada.

Pese a semanas de conversaciones de paz, ambas partes parecían estar más alejadas que nunca el sábado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que el levantamiento de las sanciones occidentales a Moscú era parte de las negociaciones, pero el principal negociador ucraniano, Mykhailo Podolyak, negó que ese fuera el caso.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido en que las sanciones deben fortalecerse y no pueden negociarse. Advirtió el viernes que había un alto riesgo de que las conversaciones terminaran debido a lo que llamó el "libro de tácticas sobre el asesinato de personas" de Rusia.

Ucrania acusa a las soldados rusos de atrocidades en áreas cercanas a la capital, Kiev, que ocuparon anteriormente. Moscú niega las afirmaciones. Los negociadores se reunieron cara a cara por última vez el 29 de marzo y desde entonces han hablado por enlace de video.

Estados Unidos y sus aliados europeos impusieron amplias sanciones a la economía rusa y proporcionaron armas y ayuda humanitaria a Ucrania.

El presidente estadounidense, Joe Biden, busca un paquete de ayuda de 33,000 millones de dólares, incluidos 20,000 millones de dólares para armas, y el primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró el sábado que su país continuará "brindando a los ucranianos el equipo que necesitan para defenderse".

Lavrov dijo que si Washington y sus socios en la alianza militar de la OTAN realmente quieren resolver la crisis, deberían dejar de enviar armas a Kiev.

🇷🇺🇺🇦 | El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ofreció a China la posibilidad de convertirse en "garante de la seguridad" del país, una de las condiciones imprescindibles que pide Kiev para reanudar las conversaciones de paz con Moscú y poner fin a la invasión. pic.twitter.com/ZUJbwjpuDy — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 1, 2022

Todo está en ruinas

En la localidad de Dobropillia en Donetsk, la onda expansiva de un ataque el sábado reventó las ventanas de un edificio de apartamentos y dejó un gran cráter en el patio.

Un residente, que solo dio su primer nombre de Andriy, dijo que su compañero estaba en una habitación que daba al patio en el momento del ataque y quedó inconsciente. "Gracias a Dios que los cuatro niños estaban en la cocina", aseguró, de pie en la sala de estar destruida.

Los ataques han provocado que miles de ucranianos busquen refugio en el extranjero.

"Alrededor de las 9:20 a.m., esta felicidad voló a nuestra casa", dijo con sarcasmo otro residente, Oleh. "Todo está destruido".

Mientras, Rusia informó el sábado de más ataques ucranianos en su territorio.

Funcionarios de la región rusa de Bryansk, que limita con Ucrania y Bielorrusia, dijeron que las defensas aéreas habían impedido la entrada de un avión ucraniano. El bombardeo resultante golpeó partes de una terminal petrolera rusa, dijeron.

Al sur de Bryansk, en la región rusa de Kursk, también en la frontera con Ucrania, se dispararon varios proyectiles desde Ucrania hacia un puesto de control ruso, dijo el gobernador de Kursk, Roman Starovoit. No hubo víctimas ni daños, agregó.

Ucrania no se ha atribuido directamente la responsabilidad de una serie de incidentes de este tipo en territorio ruso. Pero describió una serie de explosiones en el sur de Rusia el miércoles como venganza y "karma" por la invasión de Moscú.