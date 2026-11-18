Las bajas temperaturas volverán a sentirse en la Ciudad de México y las autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla por el pronóstico de frío durante la madrugada y mañana de este jueves 19 de noviembre.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que seis alcaldías se encuentran bajo esta advertencia debido a las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

De acuerdo con el aviso, las zonas altas del sur y poniente de la capital tendrán una madrugada muy fría, mientras que en el resto de la zona del valle se espera un ambiente de frío a fresco.

Por ello, las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las temperaturas serán más bajas.

¿Cuáles son las alcaldías con Alerta Amarilla por frío en CDMX?

La alerta contempla seis demarcaciones, principalmente en las zonas altas del sur y poniente de la capital, donde se prevén las condiciones de frío más intensas.

Estas son las alcaldías que deberán tomar precauciones:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

La Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

La advertencia estará vigente durante la madrugada y mañana del jueves 19 de noviembre, por lo que se recomienda a los habitantes de estas demarcaciones mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Qué hacer ante las bajas temperaturas?

Ante el pronóstico de frío, Protección Civil recomienda tomar medidas para evitar enfermedades y afectaciones relacionadas con las bajas temperaturas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: