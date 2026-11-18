A preparar la chamarra y... ¿el paraguas?. El clima en la Ciudad de México continuará con cambios extremos a lo largo de este miércoles 18 de noviembre 2026, afectando a millones de capitalinos; te compartimos el pronóstico del tiempo por hora y alcaldía.

La temperatura máxima será de 23°C, mientras que la mínima registrará 11°C.

¿Cómo va a estar el clima en la CDMX hoy 18 de noviembre 2026?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que le clima en la CDMX será de un ambiente cálido, cielo medio nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas para la tarde de este miércoles.

Se esperan vientos variables de 5 a 20 km/h, con rachas de 35 km/h. Se recomienda tomar precauciones.

Pronóstico del clima en CDMX por hora este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del clima por alcaldía en CDMX para este 18 de noviembre; checa el pronostico antes de salir de casa.

10:00 horas - Temperatura de 16°C, con vientos de 4km/h.

13:00 horas - Temperatura de 21°C, con vientos de 9km/h.

16:00 horas - Temperatura de 23°C, con vientos de 14 km/h.

19:00 horas - Temperatura de 18°C, con vientos de 14km/h.

Las bajas temperaturas impactarán la capital del país alrededor de las 18:00 horas, ubicándose debajo de 18°C.

Consulta en el gráfico, el #PronósticoDelTiempo para este día, en la #CDMX ⬇️ https://t.co/HC1vSGrHfd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 18, 2026

¿Habrá lluvias y frío en CDMX? Temperatura por alcaldía hoy 18 de noviembre 2026

Azcapotzalco: Máx. 21° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 21° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Miguel Hidalgo: Máx. 21° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 21° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Cuauhtémoc: Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Benito Juárez: Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Cuajimalpa: Máx. 17° | Mín. 8° | Nublado con lluvia

Máx. 17° | Mín. 8° | Nublado con lluvia Álvaro Obregón: Máx. 19° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 19° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Magdalena Contreras: Máx. 19° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 19° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Tlalpan: Máx. 19° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 19° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Gustavo A. Madero: Máx. 21° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 21° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Venustiano Carranza: Máx. 23° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 23° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Iztacalco: Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Iztapalapa: Máx. 23° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 23° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Coyoacán: Máx. 21° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 21° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Tláhuac: Máx. 22° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 22° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Xochimilco: Máx. 20° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 20° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Milpa Alta: Máx. 19° | Mín. 8° | Nublado con lluvia

En la imagen consulta las condiciones de cielo y #Temperatura previstas para mañana en las diferente alcaldías de la #CDMX. El #Pronóstico para la #Megalópolis lo encuentras en https://t.co/ornurShcTG https://t.co/zIZ2qosKK0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 18, 2026

Recomendaciones por el intenso frío en CDMX

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.

Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¿Cómo vestirse y protegerse del frío? Consejos clave para cuidar tu salud

Método de cebolla: Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para atrapar el calor y regular la temperatura con facilidad.

Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para atrapar el calor y regular la temperatura con facilidad. Protege las extremidades: Usa gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos o de lana para evitar la pérdida de calor por la cabeza, el cuello y las manos.

Usa gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos o de lana para evitar la pérdida de calor por la cabeza, el cuello y las manos. Cubre vías respiratorias: Tapa tu boca y nariz al salir a la calle para no respirar el aire helado de golpe.

Tapa tu boca y nariz al salir a la calle para no respirar el aire helado de golpe. Hidrata tu piel: Aplica crema corporal con regularidad para evitar la resequedad y el agrietamiento por el frío.