A preparar la chamarra y... ¿el paraguas?. El clima en la Ciudad de México continuará con cambios extremos a lo largo de este miércoles 18 de noviembre 2026, afectando a millones de capitalinos; te compartimos el pronóstico del tiempo por hora y alcaldía.
La temperatura máxima será de 23°C, mientras que la mínima registrará 11°C.
¿Cómo va a estar el clima en la CDMX hoy 18 de noviembre 2026?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que le clima en la CDMX será de un ambiente cálido, cielo medio nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas para la tarde de este miércoles.
Se esperan vientos variables de 5 a 20 km/h, con rachas de 35 km/h. Se recomienda tomar precauciones.
Pronóstico del clima en CDMX por hora este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del clima por alcaldía en CDMX para este 18 de noviembre; checa el pronostico antes de salir de casa.
- 10:00 horas - Temperatura de 16°C, con vientos de 4km/h.
- 13:00 horas - Temperatura de 21°C, con vientos de 9km/h.
- 16:00 horas - Temperatura de 23°C, con vientos de 14 km/h.
- 19:00 horas - Temperatura de 18°C, con vientos de 14km/h.
Las bajas temperaturas impactarán la capital del país alrededor de las 18:00 horas, ubicándose debajo de 18°C.
Consulta en el gráfico, el #PronósticoDelTiempo para este día, en la #CDMX ⬇️ https://t.co/HC1vSGrHfd— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 18, 2026
¿Habrá lluvias y frío en CDMX? Temperatura por alcaldía hoy 18 de noviembre 2026
- Azcapotzalco: Máx. 21° | Mín. 10° | Nublado con lluvia
- Miguel Hidalgo: Máx. 21° | Mín. 11° | Nublado con lluvia
- Cuauhtémoc: Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia
- Benito Juárez: Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia
- Cuajimalpa: Máx. 17° | Mín. 8° | Nublado con lluvia
- Álvaro Obregón: Máx. 19° | Mín. 10° | Nublado con lluvia
- Magdalena Contreras: Máx. 19° | Mín. 10° | Nublado con lluvia
- Tlalpan: Máx. 19° | Mín. 10° | Nublado con lluvia
- Gustavo A. Madero: Máx. 21° | Mín. 11° | Nublado con lluvia
- Venustiano Carranza: Máx. 23° | Mín. 11° | Nublado con lluvia
- Iztacalco: Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia
- Iztapalapa: Máx. 23° | Mín. 11° | Nublado con lluvia
- Coyoacán: Máx. 21° | Mín. 11° | Nublado con lluvia
- Tláhuac: Máx. 22° | Mín. 10° | Nublado con lluvia
- Xochimilco: Máx. 20° | Mín. 10° | Nublado con lluvia
- Milpa Alta: Máx. 19° | Mín. 8° | Nublado con lluvia
En la imagen consulta las condiciones de cielo y #Temperatura previstas para mañana en las diferente alcaldías de la #CDMX. El #Pronóstico para la #Megalópolis lo encuentras en https://t.co/ornurShcTG https://t.co/zIZ2qosKK0— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 18, 2026
Recomendaciones por el intenso frío en CDMX
La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.
- Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.
- Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.
- Evita cambios bruscos de temperatura.
- Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
¿Cómo vestirse y protegerse del frío? Consejos clave para cuidar tu salud
- Método de cebolla: Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para atrapar el calor y regular la temperatura con facilidad.
- Protege las extremidades: Usa gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos o de lana para evitar la pérdida de calor por la cabeza, el cuello y las manos.
- Cubre vías respiratorias: Tapa tu boca y nariz al salir a la calle para no respirar el aire helado de golpe.
- Hidrata tu piel: Aplica crema corporal con regularidad para evitar la resequedad y el agrietamiento por el frío.
🥶 ¡Para enfrentar las bajas temperaturas utiliza el "Método de la Cebolla"! Cubrirte con varias prendas no solo te calienta mejor que una gruesa, sino que podrás acondicionarte de acuerdo al lugar donde te encuentres: 🧅 Capa 1: ropa interior térmica 🧅 Capa 2: ropa transpirable 🧅 Capa 3: prendas que sean impermeables #LaPrevenciónEsNuestraFuerza— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 18, 2026