El frente frío 6 ya se encuentra en México y continuará provocando lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento en el noroeste del país. Para este domingo 15 de noviembre, otros sistemas meteorológicos también favorecerán precipitaciones en varias regiones de México. Conoce qué estados tendrán lluvias y dónde se esperan las condiciones más relevantes del clima.

¿Qué estados afectará el frente frío 6 en México?

De acuerdo con la CONAGUA, el frente frío número 6 se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste de la República Mexicana, originando chubascos en Baja California y Baja California Sur.

Estados donde lloverá este domingo 15 de noviembre

Intervalos de chubascos: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Guerrero.

Estos estados se verán afectados por bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro (sur), Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro (sur), Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

CDMX y Edomex bajo el frío

Para este domingo 15 se espera un ambiente fresco, con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la CDMX.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 20 a 22 °C.