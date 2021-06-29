Sacerdote lanza ácido a 7 obispos que lo expulsaron de iglesia

Un sacerdote de la iglesia ortodoxa arrojó ácido a siete obispos y a otras tres personas, luego de que lo expulsaran del clero, en Grecia.

De acuerdo con reportes de la prensa local, los hechos ocurrieron la semana pasada, y oficiales de la policía consiguieron la detención del sacerdote, de 37 años. En el operativo, el hombre también agredió a los elementos de la policía, también con ácido, pero se descartan oficiales lesionados.

De acuerdo con los primeros informes de la policía, el sacerdote arrojó una sustancia identificada como ácido a los víctimas, apenas segundos después de que un obispo señaló que sería retirado de la iglesia por mala conducta.

Inicialmente, el clero acusó al hombre por "ofensas eclesiásticas y criminales", presentando cargos por fraudes, posesión de drogas y amenazas. De acuerdo con testigos, antes de la audiencia, el sacerdote, cuya identidad no ha sido revelada, hizo amenazas en redes sociales antes de la audiencia, adelantando lo que pasaría si se confirmaba su expulsión de la iglesia.

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Víctimas permanecen graves

De acuerdo con reportes de la policía, dos de los atacados tienen quemaduras graves, por lo que permanecen en terapia intensiva de un hospital de Atenas.

El resto de las víctimas fueron reportadas como estables y con heridas de moderadas a leves. En el lugar de los hechos, quedaron prendas de los obispos y manchas de sangre, de acuerdo con lo dicho por testigos.

Por otra parte, el abogado del sacerdote afirmó que su cliente es un paciente psiquiátrico y que, aunque ya tenía medicamento, sufría de trastornos que, por la impresión de la noticia, pudieron llevarlo a que realizara esta acción.

El abogado añadió que su cliente consume medicamentos psiquiátricos fuertes, por lo que no descarta que el siguiente paso sea trasladar al sacerdote a una institución mental y brindarle la mejor atención posible.

Por ahora se desconoce cuándo se realizará la audiencia contra el sacerdote, pero podría realizarse tan pronto como las víctimas salgan del hospital.

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