El sacerdote Alberto Medel podrá obtener su pasaporte mexicano con su vestimenta eclesiástica, luego de que denunciara en sus canales oficiales que personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le exigió retirarse el atuendo para tomarle la fotografía en una oficina de Coyoacán.

Tras conocer el caso, el canciller Roberto Velasco ordenó repetir el procedimiento y expedirle el documento con la imagen en la que aparezca vestido como religioso.

La intervención del funcionario también contempla revisar la actuación de los trabajadores que atendieron al sacerdote y la disposición interna que utilizaron para justificar la negativa.

¿Por qué la SRE impidió fotografiar al sacerdote con su vestimenta religiosa?

De acuerdo con una publicación compartida en redes sociales, el religioso señaló que el caso comenzó cuando acudió a renovar su pasaporte y cuestionó que le impidieran aparecer con su indumentaria habitual, siempre que su rostro pudiera identificarse claramente.

El inconveniente surgió durante la captura de sus datos biométricos en la oficina de pasaportes de Coyoacán; primero, un trabajador le indicó que debía retirarse el traje eclesiástico; posteriormente, una supervisora consultó el procedimiento y le comunicó que podía continuar.

Sin embargo, cuando esperaba la entrega del documento, el sacerdote fue llamado a otra oficina, donde una funcionaria le indicó que no se tramitaría el pasaporte con esa fotografía; como justificación, le mostraron una disposición interna de la dependencia que restringía las imágenes con símbolos religiosos.

Medel cuestionó esa interpretación y sostuvo que su vestimenta no impedía reconocer sus facciones, por lo que consideró que la exigencia afectaba su libertad religiosa y sus derechos humanos.

He instruido que se le tome nuevamente la fotografía con su vestimenta eclesiástica y se le expida el pasaporte. En la @SRE_mx se respeta plenamente la libertad religiosa. Revisaremos la actuación del personal y la disposición interna que se le aplicó. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) November 5, 2026

Roberto Velasco ordena expedir el pasaporte con atuendo eclesiástico

Después de que el caso llegó a conocimiento de la Cancillería, Roberto Velasco anunció que instruyó tomar nuevamente la fotografía del sacerdote con su indumentaria religiosa y continuar con la expedición del pasaporte.

El funcionario también informó que se revisará tanto la actuación del personal involucrado como la regla interna aplicada durante el trámite.