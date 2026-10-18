VIDEO: Sacerdote muere en plena misa en Ecuador; le cayó una cruz encima

Una misa en Ecuador terminó en tragedia cuando una pesada cruz instalada en la iglesia se desplomó encima del padre que oficiaba la ceremonia, quitándole la vida.

Dónde y cuándo se registró la caída de la cruz en Guayaquil

El hecho quedó captado en video, ya que el servicio religioso era transmitido en vivo en redes sociales, lo que dejó consternados a los espectadores que presenciaron la terrible escena.

La muerte sucedió en la iglesia del Perpetuo Socorro, en la zona centro sur de Guayaquil, el sábado 17 de octubre de 2026. El sacerdote Patricio Sánchez oficiaba la misa cuando de pronto la cruz que estaba detrás de él se desprendió de la pared y le cayó justo en la cabeza.

Terrible!!

Tragedia en la iglesia Perpetuo Socorro, sur de Guayaquil.

El sacerdote Patricio Sánchez falleció tras caerle encima una cruz mientras oficiaba una misa.

El lamentable suceso causa gran conmoción entre los fieles y la comunidad católica. pic.twitter.com/647JgyCrA5 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 18, 2026

¿Cómo ocurrió el accidente del sacerdote durante la misa en vivo en Ecuador?

En las imágenes captadas y divulgadas en redes sociales es posible escuchar cómo los asistentes a la misa gritaron y pedían auxilio a los servicios de emergencia. A pesar de la ayuda que recibió, nada pudieron hacer por el religioso, quien murió debido al fuerte golpe que recibió.

Los asistentes a la iglesia señalaron que la misa se celebraba con motivo de un matrimonio que se realizaba en ese momento. Sin embargo, quedó cancelada debido a la llegada del personal de criminalística de la Policía local para realizar el levantamiento del cuerpo y las labores de investigación respectivas.

Comunicado oficial de la Arquidiócesis de Guayaquil sobre la muerte del padre Patricio Sánchez

Sobre este lamentable hecho, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari. En un comunicado, expresó sus condolencias a sus familiares y llamó a los feligreses a unirse en oración por el eterno descanso del sacerdote.