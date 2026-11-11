El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pidió investigar los procesos electorales de 2018 y 2024, al considerar que pudieron existir irregularidades relacionadas con el uso de algoritmos digitales y la actuación de Guadalupe Taddei, entonces consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

El senador priista sostuvo que existen elementos que, desde su perspectiva, deben revisarse para determinar si hubo manipulación en el conteo de votos y si Morena obtuvo una representación legislativa mayor a la que le correspondía de acuerdo con los sufragios recibidos.

Alejandro Moreno (@alitomorenoc), líder del @PRI_Nacional, exigió investigar las elecciones de 2018 y 2024 por presuntas irregularidades y corruptelas de la exconsejera presidenta del @INEMexico, Guadalupe Taddei, en complicidad con @PartidoMorenaMx



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Alejandro Moreno cuestiona conteo de votos en las elecciones de 2024

El dirigente del PRI aseguró que es necesario investigar si los algoritmos digitales utilizados durante el proceso electoral fueron modificados para favorecer a Morena.

“Entonces habría que investigar las elecciones del 2018, las del 24, donde no dudamos nosotros que esos algoritmos hayan sido modificados”, declaró.

Moreno también puso en duda la forma en que, según su versión, se presentaron los resultados preliminares y cuestionó la existencia de las actas que respaldaran las cifras anunciadas.

“¿Y quién contó y dónde están las actas? ¿Dónde están los votos?”, expresó al referirse a la actuación de Guadalupe Taddei durante el proceso electoral.

PRI señala presunta sobrerrepresentación de Morena en Diputados

Otro de los señalamientos de Alejandro Moreno estuvo relacionado con la integración de la Cámara de Diputados, pues acusó que Morena y sus aliados consiguieron una sobrerrepresentación que, desde su perspectiva, debe investigarse.

Para respaldar su cuestionamiento, comparó los porcentajes de votación que atribuyó a ambos bloques políticos con la distribución de los espacios legislativos.

“Ellos obtuvieron el 54% de los votos y nosotros el 46. Esa es la realidad. Y ellos se quedaron con el 75% en la Cámara”, afirmó.

Finalmente, Moreno insistió en que la investigación no debe limitarse a las elecciones de 2024, sino que también debe revisar el proceso electoral de 2018, ante la posibilidad de que se hubieran utilizado mecanismos similares.