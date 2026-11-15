Un avión de carga y otro de pasajeros sufrieron un incidente en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, en Estados Unidos, durante la noche del sábado 14 de noviembre de 2026.

Pasajeros y operaciones: ¿cuál es el estado del Aeropuerto de Miami tras el incidente en Miami?

La colisión fue entre un Boeing 767 de la empresa de mensajería UPS y un Boeing 737-800NG de la aerolínea Copa Airlines, de acuerdo con el departamento de bomberos de Miami-Dade.

Video shows damage to an aircraft following a minor ground collision involving a UPS Boeing 767 and a Copa Airlines Boeing 737 at Miami International Airport, Miami, Florida, USA. pic.twitter.com/qTPUgwtZGA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 15, 2026

La aerolínea informó que su vuelo de Panamá aterrizó en Miami alrededor de las 21:00 horas y estaba rodando hacia la terminal cuando sucedió el impacto. La información preliminar señala que el avión de carga chocó con el puente del ala izquierda del avión de pasajeros mientras ambas aeronaves rodaban por la pista.

Detalles del percance en tierra entre las aeronaves de carga y pasajeros en Miami

El incidente no dejó personas heridas y los vuelos fueron redirigidos a otras calles de rodaje, por lo que las operaciones del aeropuerto no se ven afectadas por este incidente.

Mom was on that copa flight. pic.twitter.com/saHmEzBvi0 — Nelly Nel (@N3lly_Nel) November 15, 2026

El vuelo de Copa Airlines llevaba a 166 pasajeros y seis integrantes de la tripulación. Dos pasajeros fueron atendidos por paramédicos por lesiones leves, pero ninguno requirió traslado a un hospital. Los demás pasajeros fueron desembarcados y reportados en buen estado.

El avión de UPS debía partir de Miami hacia Bogotá, Colombia, en tanto que el vuelo 427 de Copa Airlines aterrizó procedente desde Panamá.