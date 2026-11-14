Más de 16 mil vuelos fueron cancelados en Estados Unidos entre el viernes y el sábado, luego de que una falla en las comunicaciones del sistema de control aéreo provocara la suspensión temporal de los despegues en todo el país.

Aunque las operaciones comenzaron a restablecerse, las autoridades advirtieron que los pasajeros todavía podrían enfrentar retrasos y cancelaciones de sus viajes.

Cancelan más vuelos en Estados Unidos

Bryan Bedford, responsable de la Administración Federal de Aviación (FAA), explicó que durante el viernes no fue posible reprogramar 12 mil vuelos, de los cuales aproximadamente nueve mil eran comerciales y tres mil correspondían a operaciones privadas.

Por lo que para este sábado, estimó que entre cuatro mil y cinco mil de los 41 mil vuelos se cancelarán.

La afectación también llega a México, pues se tendrán que reprogramar decenas de operaciones con rumbo a la unión americana. Se recomienda visitar el sitio web o aplicación de cada aerolínea.

¡La #CDMX no da tregua entre el caos aéreo y la violencia desbordada!



Mientras una suspensión de vuelos en #EstadosUnidos paralizó operaciones en el @AICM_mx dejando 44 cancelaciones, 29 demoras y rutas suspendidas a #Chicago, las calles de la capital volvieron a teñirse de… pic.twitter.com/pSSIelgEdd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 14, 2026

El funcionario estadounidense señaló que las afectaciones se extendieron debido a las dificultades para reorganizar las operaciones después de varias horas de interrupción.

Ante este escenario, el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que viajar en avión es totalmente seguro y que las actividades comenzaron a recuperar su ritmo habitual, pero pidió a los usuarios considerar que las complicaciones continuarán durante las próximas horas.

“Seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan”, señaló en conferencia de prensa.

¿Por qué se cancelaron miles de vuelos en Estados Unidos?

La cancelación de miles de vuelos en Estados Unidos se originó por un problema en las telecomunicaciones de los centros de control aéreo.

De acuerdo con las explicaciones de Sean Duffy, la infraestructura tecnológica obsoleta y la saturación de datos en los enrutadores provocaron inconsistencias en la información que recibían los sistemas.

El mismo secretario de Transporte señaló que la administración de Donald Trump ha solicitado al Congreso recursos para construir un sistema de control de tráfico aéreo completamente nuevo.