En El Salvador, Bukele ordena la destrucción de tumbas de pandilleros.

En El Salvador prisioneros que colaboran con funcionarios destrozaron con martillos y postes de metal tumbas de pandilleros, en la última ofensiva del presidente Nayib Bukele, contra las pandillas violentas, esta vez con el objetivo de evitar que los posibles admiradores presenten sus respetos.

Decenas de tumbas en La Libertad, al oeste de la capital, San Salvador, quedaron en ruinas después de que los presos las identificaran como pertenecientes a pandilleros fallecidos, algunas con carteles vinculados a la notoria pandilla Mara Salvatrucha, o MS-13 del país.

Osiris Luna / Viceministro de Justicia:

No podemos tener un solo símbolo alusivo a las maras o pandilleros en ninguna comunidad, barrio o parte de este país”.

Luna, viceministro de justicia y máximo director penitenciario de El Salvador, agregó en un video proporcionado por el gobierno, que la decisión de destruir las tumbas se tomó para que los pandilleros no reciban reconocimiento, incluso después de muertos.

Tras un fuerte repunte de los homicidios en marzo, Bukele lanzó una ofensiva sin precedentes contra las principales pandillas del país, haciendo uso de los poderes de emergencia que le otorgó el Congreso para suspender los derechos constitucionales de los detenidos.

La suspensión de los derechos al debido proceso desde entonces impide que la mayoría de los detenidos puedan montar una defensa legal, así como el derecho a reunirse en público en grupos de más de dos.

Los terroristas "honraban" y colocaban flores a sus integrantes, en el cementerio de Santa Tecla.



Ningún terrorista merece ningún reconocimiento, por eso destruimos todo rastro de estos grupos.



En este país, las pandillas ya no tienen cabida.#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/AT3ggqzZGe — Osiris Luna Meza (@OsirisLunaMeza) November 1, 2022

Destruyen tumbas para evitar reconocimiento a pandilleros

Decenas de miles de salvadoreños han sido arrestados en la redada, lo que provocó críticas de grupos de derechos humanos que alegan que se ha detenido a civiles inocentes, junto con informes de hacinamiento, tortura y decenas de muertes bajo custodia.

El grupo de derechos International Crisis Group ha dicho que la política de mano dura del gobierno podría generar una reacción violenta por parte de los pandilleros.

A pesar de las denuncias de violaciones de derechos humanos, la ofensiva antipandillas de Bukele cuenta con el apoyo de la mayoría de los salvadoreños y el presidente sigue siendo uno de los líderes más populares de la región.

Su gobierno está construyendo actualmente una enorme prisión para albergar a unos 40 mil reclusos.