Raziel Cruz Salazar

Reportero de la sección de Noticias Internacionales con 20 años de experiencia. Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México. Ha participado en la cobertura de tomas de protesta de los principales líderes mundiales, conflictos bélicos, manifestaciones sociales y desastres naturales, Juegos Olímpicos y Mundiales de futbol. Su pasión es contar historias.