VIDEO| Emergencia en CDMX: Salvan a bebé de un año tras atragantamiento en la colonia Obrera; fue llevada al hospital

Milagro en CDMX. En las primeras horas de este 18 de agosto 2026, una bebé de tan solo un año de edad, sufrió un atragantamiento en plena calle del Eje Central Lázaro Cárdenas; elementos de la policía capitalina llevaron a la menor a un hospital para recibir atención medica.

Los primeros informes señalan que la familia caminaba por la zona cuando la pequeña Romina Atenea, bebé de 1 año, comenzó a atragantarse con un pedazo de pan, por lo que sus padres rápidamente comenzaron a pedirle ayuda a otros usuarios.

Elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX acudieron al lugar de los hechos para darle los primero auxilios a la menor, al ver que su vida peligraba, la llevaron a bordo de una patrulla a un hospital cercano a la zona.

#Importante | En una acción eficaz y oportuna en la colonia #Obrera de la @AlcCuauhtemocMx, compañeros del Sector Asturias de la Policía de Proximidad apoyaron a la madre y al padre de una bebé de un año para trasladarla de emergencia al Hospital Infantil ya que presentaba… pic.twitter.com/sGVjJ18Jf3 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 18, 2026

¿Cómo está Romina Atenea, la pequeña de un año que fue sufrió atragantamiento en CDMX?

A pesar del susto, la pequeña Romina se encuentra sana y salva al interior del hospital.