Santiago Creel se registrará por el Frente Amplio por México

A unas horas de que se lanzó la convocatoria, el panista Santiago Creel, levantó la mano para ser el primero en registrase para participar como aspirante en el proceso para elegir al responsable del Frente Amplio por México.

En una carta dirigida a la secretaria General del PAN, Cecilia Patrón, pidió cita para ser el primero en registrarse ante su partido este martes 4 de julio, a las 9 de la mañana.

Santiago Creel, actual presidente de la Cámara de Diputados, también designo como sus representantes a los diputados Aníbal Alexandro Cañez Morales y Humberto Aguilar Coronado, tal como lo establece la convocatoria que se hizo publica este lunes el Comité Organizador del proceso del Frente Amplio por México.

“Como lo he expresado públicamente en los últimos meses, he decidido ser la primera persona en inscribirme, para lo cual solicito atentamente ser recibido en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional el día de mañana martes 4 de julio a las 9:00 horas con el fin de llevar a cabo el trámite de registro que corresponda en el marco de la invitación que será publicada”, señala Santiago Creel en su misiva enviada a la dirigencia del PAN.

Este 04 de julio inicia el registro de aspirantes del Frente Amplio por México

Este martes 04 de julio inicia el registro de las mujeres y hombres con interés en participar en el Frente Amplio por México y concluirá el domingo 9 de julio, estos se llevarán a cabo ante la Comisión de Registros del PAN, PRI y PRD, y una vez concluido este periodo se dará a conocer a las y los participantes registrados.

Quienes han externado su aspiración de formar el Frente Amplio por México, son: el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, la senadora Xóchitl Gálvez, la priista Beatriz Paredes, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

