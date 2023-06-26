“No le tengo miedo a nada": Santiago Creel se apunta para proceso de Va por México

Horas después de que se diera a conocer el método de elección del candidato presidencial de la alianza opositora Va por México, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, anunció que se encuentra listo para buscar la silla presidencial en las elecciones 2024.

"El método ya está listo, y yo también. Estoy decidido a darlo todo para rescatar a México y todo es todo, no le tengo miedo a nada ni nadie (...). Listo y decidido para dar la batalla, para estar al frente”, señaló Creel.

Listo y decidido a darlo todo por nuestra patria.#RescatemosMéxico🇲🇽 pic.twitter.com/f4TIYeKzSK — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) June 26, 2023

¿Cuál será el método de elección del candidato presidencial de Va por México?

El proceso para elegir al responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México se realizará por medio de tres etapas:



Los registros comenzarán el 4 de julio en la comisión de registros de los partidos convocantes, una vez terminado el periodo, se darán a conocer los nombres.

En la segunda etapa se realizará un foro para que compartan y analicen su visión de México. Ahí se elegirán a las tres personas con más respaldo con base en estudios de opinión pública.

Finalmente, los finalistas serán tres y deberán participar en 5 foros regionales, además de que se harán nuevos estudios de opinión pública.

Para dar seguimiento y cumplimiento de la elección del responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México, se conformará un Comité Organizador y un Observatorio, que vigilará las tres etapas que integran este proceso.

¿Quiénes son los posibles aspirantes a candidatos presidenciales de Va por México?

Además de Santiago Creel, quien ha expresado sus deseos de contender por la silla presidencial en las elecciones 2024, hay otros militantes que alzan la mano. Otros nombres que destacan en la oposición es la panista Lilly Téllez; sin embargo, ella destacó que daría a conocer su decisión este mismo lunes por la tarde.

Otro de los nombres más sonados es el de Xóchitl Gálvez, la senadora del PAN, quien también dijo que pensaría su decisión y, en caso de no ir por la silla presidencial, buscaría la jefatura de Gobierno de la CDMX.