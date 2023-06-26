Esta es la fecha límite para registrarse en el método de Va por México para elección de candidato presidencial

La coalición opositora, Va por México, presentó este lunes 26 de junio el método para la elección de su candidata o candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024. Esta constará en tres etapas, además de que la convocatoria está abierta para todas las personas.

Para dar seguimiento y cumplimiento de la elección del Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México, se conformará un Comité Organizador y un Observatorio, que vigilará las tres etapas que integran este proceso.

¿Cómo serán las etapas para elección de candidato presidencial de Va por México?

El proceso para elegir al responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México se realizará por medio de tres etapas:



Los registros comenzarán el 4 de julio en la comisión de registros de los partidos convocantes, una vez terminado el periodo, se darán a conocer los nombres.

Cabe destacar que para poder participar en la elección de Va por México, el aspirante deberá ser respaldado por militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil a través de una plataforma electrónica. En esta, deberán juntarse 200 mil firmas.



En la segunda etapa se realizará un foro para que compartan y analicen su visión de México. Ahí se elegirán a las tres personas con más respaldo con base en estudios de opinión pública.

Los finalistas serán tres y deberán participar en 5 foros regionales, además de que se harán nuevos estudios de opinión pública.

¿Cuándo se darán a conocer los resultados de elección de candidato presidencial de Va por México?

Los resultados se darán a conocer el próximo 3 de septiembre y se someterá a una consulta ciudadana.

¿Quiénes se registrarán para ser candidato presidencial de Va por México?

A minutos de que se dio a conocer el método de Va por México para elegir al candidato o candidata presidencial rumbo a las elecciones 2024, algunos militantes que dieron su punto de vista. La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, dijo que iba a pensar su decisión y lo daría a conocer en unas cuantas horas.

Por otro lado, Lilly Téllez, también del blanquiazul, es uno de los nombres más sonados para ser candidata presidencial; sin embargo, dijo que tendría que pensar su decisión.