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¿Se acaba el frío? Frente frío 5 se despide, pero el número 6 ya viene en camino a México

El frente frío 5 se aleja de México, pero uno nuevo se aproxima. Conoce cuándo llegará el número 6 y qué estados podrían registrar bajas temperaturas.

2 minutos lectura
Escrito por: Alejandra Gómez

El frente frío 5 comienza a despedirse de México, mientras que el frente frío 6 se aproxima al territorio nacional. ¿Cuándo dejará de afectar el primero y qué se espera con la llegada del nuevo sistema? Conoce el pronóstico y los estados que podrían registrar bajas temperaturas en los próximos días.

¿Qué esta pasando con el frente frío 5 en México?

De acuerdo con la Conagua, el frente frío número 5 se extiende sobre la frontera noreste del país, interacciona con un canal de baja presión que se ha extendido sobre el occidente del golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias muy intensas en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional.

Este fenómeno podrá afectar principalmente a estados del noreste, oriente y sureste como son:

  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Quintana Roo
  • Nuevo León
  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Tabasco
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán

Mientras que para el 13 y el 14 de noviembre el frente frío 5 impactará al noroeste y norte de la República Mexicana como:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Baja California
  • Campeche
  • Yucatán

¿Cuándo llega el frente frío 6 a México?

El lunes 16 de noviembre se espera que el frente frío número 5 se vea reforzado por una masa de aire frío y la interacción de un canal de baja presión.

También, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con un nuevo frente frío que se aproximará al noreste de la República Mexicana y la corriente en chorro polar, ocasionará rachas fuertes de viento y posible caída de aguanieve afectano principalmente a:

  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Baja California
  • Nuevo León
  • Querétaro
  • Tabasco
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Coahuila
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Tlaxcala
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