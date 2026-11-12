El frente frío 5 comienza a despedirse de México, mientras que el frente frío 6 se aproxima al territorio nacional. ¿Cuándo dejará de afectar el primero y qué se espera con la llegada del nuevo sistema? Conoce el pronóstico y los estados que podrían registrar bajas temperaturas en los próximos días.
¿Qué esta pasando con el frente frío 5 en México?
De acuerdo con la Conagua, el frente frío número 5 se extiende sobre la frontera noreste del país, interacciona con un canal de baja presión que se ha extendido sobre el occidente del golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias muy intensas en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional.
Este fenómeno podrá afectar principalmente a estados del noreste, oriente y sureste como son:
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Quintana Roo
- Nuevo León
- Guanajuato
- Michoacán
- Estado de México
- Tlaxcala
- Tabasco
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Mientras que para el 13 y el 14 de noviembre el frente frío 5 impactará al noroeste y norte de la República Mexicana como:
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Baja California
- Campeche
- Yucatán
¿Cuándo llega el frente frío 6 a México?
El lunes 16 de noviembre se espera que el frente frío número 5 se vea reforzado por una masa de aire frío y la interacción de un canal de baja presión.
También, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con un nuevo frente frío que se aproximará al noreste de la República Mexicana y la corriente en chorro polar, ocasionará rachas fuertes de viento y posible caída de aguanieve afectano principalmente a:
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Baja California
- Nuevo León
- Querétaro
- Tabasco
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Coahuila
- Guanajuato
- Estado de México
- Tlaxcala