Últimos días de vacaciones escolares: 7 planes para disfrutar CDMX antes de volver a clases

Las vacaciones escolares estan por terminar y aún quedan algunos días para hacer una última escapada sin salir de la Ciudad de México (CDMX). Desde recorridos al aire libre hasta visitas culturales y paseos por zonas tradicionales, hay alternativas para aprovechar el tiempo libre antes de regresar a clases.

7 planes para despedir las vacaciones escolares en CDMX

Explorar Chapultepec: Una caminata por el Bosque de Chapultepec puede convertirse en un plan de varias horas. La zona también permite combinar el paseo con una visita a alguno de sus espacios culturales. Recorrer el Centro Histórico: Caminar por el Zócalo y sus alrededores es una opción para conocer algunos de los sitios más representativos de la capital. Puedes organizar un recorrido y pasar a disfrutar de la comida que venden los puestos ambulantes. Pasar una tarde en Coyoacán: Las plazas y las calles del Centro de Coyoacán ofrecen una alternativa para caminar, comer algo y conocer parte de la historia y tradición de esta zona de la ciudad o bien, puedes conocer el Jardín Centenario. Conocer Xochimilco: Un paseo en trajinera puede ser una opción para disfrutar de las últimas vacaciones en familia en el embarcadero de Cuemanco. Elegir un museo: Para los que prefieren un plan cultural, la CDMX cuenta con numerosos museos. Antes de acudir, revisa los horarios, precios y días de apertura a donde quieran ir. Hacer un plan al aire libre: Los parques y espacios públicos de la capital perimiten organizar actividades como caminiar, andar en bicicleta o simplemente pasar una tarde fuera de casa. Puedes conocer el Parque la Mexicana, un lugar muy tranquilo para toda la familia. Buscar actividades antes del regreso a clases: Otra alternativa es revisar qué exposiciones, actividades culturales, eventos o espacios recreativos estarán disponibles durante los últimos días del periodo vacacional.

Como un tip, antes de salir a conocer la CDMX, revisa el horario del lugar a donde vas a asistir, costos, ubicación, y las opciones de transporte. Así puedes elegir un plan de acuerdo a tu tiempo y presupuesto.