Se activa ALERTA DE TSUNAMI para México por terremoto de 7.2 en Panamá: Lista de estados afectados

El terremoto de magnitud 7.2 en Panamá activó la alerta de tsunami en México, además de otros ochos países del continente.

"El Sistema de Alerta de Tsunamis de EE. UU. ha emitido alertas por posibles tsunamis para Costa Rica, El Salvador, Perú, México, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Colombia y Ecuador. Podrían producirse corrientes fuertes e inusuales y marejadas impredecibles a lo largo de la costa", escribió el Departamento de Estado de Estados Unidos en su cuenta de X.

Panama: A magnitude 7.7 earthquake struck in La Pitaloza, Panama, at 12:56 local time on October 9, 2026. Aftershocks capable of causing damage may occur. The U.S. Tsunami Warning System has issued potential tsunami threats for Costa Rica, El Salvador, Peru, Mexico, Guatemala, Panama, Nicaragua, Colombia and Ecuador. Strong and unusual currents and unpredictable surges may occur along the shore. U.S. citizens in the area should stay away from damaged structures and monitor local emergency broadcasts and official guidance for updates. Actions to Take: - Avoid damaged areas and do not enter damaged buildings. - Stay away from the coast. If you are near the coast, move to higher ground. - Follow official instructions from local authorities for recovery and assistance. - Be ready for power and communication outages. More at https://t.co/yxz02nIvK3 — TravelGov (@TravelGov) October 9, 2026

Lista de estados afectados por la alerta de tsunami

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido ningún comunicado ni activado la alerta de tsunami.

Sin embargo, el Sistema de Alerta de Tsunamis de EE. UU. coloca a Chiapas como el estado que se vería afectado por el incremento de las olas.

Específicamente, Puerto Madero es la región que está bajó la alerta de Estados Unidos por su ubicación al sureste del país, en en la costa del Pacífico.

Recomendaciones ante un tsunami

A través de su sitio web, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) compartió una serie de recomendaciones a seguir en caso de que se presente una alerta de tsunami en México.

Cuando hay tiempo suficiente (tsunamis lejanos):



Asegura los objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el agua.

Protege el pozo o la cisterna para evitar que el agua potable se contamine.

Desconecta los suministros de gas y electricidad.

Cierra correctamente las puertas y ventanas de tu vivienda.

Aléjate de las zonas que podrían inundarse y dirígete al refugio asignado. Lleva un botiquín, documentos personales importantes y un radio portátil con pilas.



Cuando el tiempo es insuficiente (tsunamis locales):

