VIDEO: Momentos exactos del terremoto de magnitud 7.2 en Panamá; edificios se sacuden y el agua se desborda

El terremoto que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre quedó registrado en diversos videos que comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa la intensidad del movimiento y las reacciones de quienes lo experimentaron.

Momentos exactos del sismo en Panamá

En las imágenes se aprecia cómo varios edificios se balancean durante el sismo, mientras las personas intentan reaccionar ante el movimiento de las estructuras. Una de las escenas muestra un inmueble con una alberca en la parte superior, de la que el agua comienza a desbordarse debido a las sacudidas.

Otros videos captan a personas que corren para alejarse de las construcciones, en medio de la incertidumbre que generó el terremoto.

Además de los momentos de tensión, comenzaron a difundirse imágenes de afectaciones en construcciones. Entre los registros compartidos se encuentran daños en edificios y estructuras de Penonomé, donde también se reportaron afectaciones en inmuebles.

Las imágenes permiten dimensionar algunos de los efectos del terremoto, aunque la magnitud total de los daños requiere una evaluación de las autoridades correspondientes.

🚨 ¡Fuerte terremoto sacude #Panamá! Un #sismo de magnitud 7.2 se registró este 9 de octubre en Pitaloza Arriba, Panamá, con una profundidad de 33 kilómetros. El movimiento activó alertas en la región y reportes de alerta de tsunami. Autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y sus posibles efectos. https://t.co/phAgH35sHy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

¿Dónde y cuándo ocurrió el terremoto en Panamá?

El sismo se registró este viernes 9 de octubre de 2026, alrededor de las 12:56 horas, tiempo local de Panamá. De acuerdo con el reporte el movimiento alcanzó una magnitud de 7.2 y tuvo su epicentro en las inmediaciones de Pitaloza Arriba.

Las mediciones sobre la magnitud y la profundidad del terremoto variaron entre los organismos que reportaron el fenómeno. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), por ejemplo, publicó posteriormente una magnitud de 7.6 y una profundidad de 10 kilómetros.