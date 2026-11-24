El Hoy No Circula se activa este miércoles 25 de noviembre con cambios en el programa para la zona de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Conoce qué carros pueden salir y las multas por no respetar el programa.

Antes de tomar las llaves y salir, revisa el engomado y la terminación de tu placa, para evitar ser acreedor de una multa que afecte su semana.

¿Qué vehículos no pueden salir hoy 25 de noviembre?

El programa del Hoy No Circula se aplica de lunes a sábado, en un horario de 5:00 a.m. a 22:00 p.m. La restricción se aplicará en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Edomex donde opera el programa.

Los autos que no pueden circular en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma de verificación 1 y 2.

Si tu vehículo tiene estas características, tendrás que dejar tu carro en casa durante el horario establecido.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este miércoles 18 de noviembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/vaOlnzzcMW — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 18, 2026

Pero ojo, no cumplir con el programa puede representar una multa que afecte tu semana con una sanción vigente de entre 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, el monto puede ir más allá de los 2 mil pesos hasta más de 3 mil pesos.

¿Qué vehículos están extentos del Hoy No Circula?

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos quedan extentos de las restricciones del programa.

Además de las motocicletas, los vehículos de emergencia y servicios esenciales como taxis, bomberos, transporte escolar, automóviles para personas con discapacidad.