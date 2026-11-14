Si tienes hijos, toma nota: la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases presenciales para el martes 17 de noviembre de 2026, por lluvias intensas.

La SEP anunció la suspensión de clases para el 17 de noviembre en 62 municipios de Puebla, debido al pronóstico de lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Clases en línea por lluvias intensas en Puebla

La medida aplicará para todos los niveles aducativos de las regiones contempladas en el aviso oficial. Sin ebargo, esto no significa que los estudiantes tendrán un día libre, ya que las actividades escolares continuarán a distancia.

¡Atención! 📢 Compartimos información relevante para la comunidad escolar de las sierras Norte y Nororiental. #TransformarEnGrande #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/TRBmzqqvSU — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) November 12, 2026

De acuerdo con la dependencia, la decisión se tomó tras el alertamiento y la solicitud de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, con el objetivo de proteger la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.

¿Qué estudiantes no tendrán que ir a la escuela el martes 17 de noviembre?

La suspensión de actividades presenciales aplicará para estudiantes de todos los niveles educativos que vivan o acudan a escuelas ubicadas en los 62 municipios de Puebla.

La SEP indicó que el servicio educativo se ofrecerá a distancia, con el apoyo de materiales didácticos, por lo que las comunidades escolares deberán mantenerse atentas a las indicaciones de sus planteles.

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.