Autoridades de CDMX piden cancelar el “quiere volar” en festejos de la Selección Mexicana

La euforia de los aficionados por las victorias de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA ha crecido a niveles insospechados, tanto en la Ciudad de México como en varios puntos a lo largo del territorio nacional.

Aunque son muchos los momentos virales que hemos tenido, no se pueden esconder las lamentables consecuencias del desbordado comportamiento de algunos fanáticos.

Y es que en la Ciudad de México, ya se han reportado muertes accidentales de cuatro personas en la zona de Reforma, la mayoría por asfixia al estar en medio de miles de personas.

Autoridades de CDMX piden cancelar el “quiere volar”

Luego de los accidentes que han tenido varios aficionados en los festejos de las victorias de la Selección Mexicana, las autoridades de la Ciudad de México exhortaron a evitar el “quiere volar”.

Fue Nadine Gasman, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien enfatizó en la importancia de la seguridad de los ciudadanos capitalinos tras los partidos de México en la Copa Mundial de la FIFA.

“Y otra cosa que estamos diciéndole a la gente y todo esto lo hemos puesto mucho en las redes de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, es el riesgo de esto del ”quiere volar, quiere volar”. Es una práctica de mucho riesgo, tanto para el que está aventando como para el que se está aventando. Puedes caerte, puedes luxarte, puedes darte un golpe muy fuerte”, dijo Gasman.

🇲🇽¡Hay partidos que no empiezan con el silbatazo!



Comienzan cuando un país entero despierta para creer. Este domingo 5 de julio, no te pierdas la cobertura total del histórico encuentro de @miseleccionmx contra Inglaterra desde las 09:00 AM hasta la última celebración de la… pic.twitter.com/JbTTOkRsZ1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 4, 2026

¿Qué es el “quiere volar”? El festejo viral de los aficionados mexicanos

Desde la primera victoria de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA ante su similar de Sudáfrica, los aficionados no contuvieron su euforia y llenaron toda Reforma y calles aledañas.

Aunque no faltaron los tradicionales cánticos y porras para el combinado nacional, lo que realmente destacó fue el llamado “quiere volar”, que, como su nombre lo indica, ponen a volar, al menos por unos segundos, a los fanáticos del Tri.

En redes sociales se han hecho virales momentos donde aficionados y hasta reporteros de televisión son lanzados, muchas veces en contra de su voluntad. Parece un momento divertido, pero la nueva recomendación es evitarlo para evitar lesiones.