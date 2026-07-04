Horarios y Líneas del Metrobús que cerrarán por partido México vs. Inglaterra

La Selección Mexicana se medirá a su similar de Inglaterra en busca de hacer historia y clasificar a cuartos de final, como en los mundiales de 1970 y 1986, que también se jugaron en nuestro país.

Sin embargo, el partido México vs Inglaterra no solo genera alegría en los millones de aficionados capitalinos, pues también trae consigo importantes afectaciones viales.

Ante las complicaciones en materia de tránsito, el Metrobús de la CDMX ampliará su horario en varias rutas e implementará un servicio especial para facilitar la llegada al Estadio Ciudad de México.

Servicio especial del Metrobús por partido México vs. Inglaterra

A través de su cuenta de X, Rosario Castro, la directora general del Metrobús de la CDMX, anunció el servicio especial para facilitar la llegada de los miles de aficionados al Estadio Ciudad de México.

Y es que se implementará un recorrido desde la estación Cañaverales de L5 hasta Paseo Acoxpa, a un kilómetro del recinto, pues por indicaciones de la FIFA, es el perímetro que se tiene que recorrer a pie.

Además, el servicio especial del Metrobús tendrá dos paradas de ascenso y descenso, en Miramontes y en Gran Terraza Coapa.

Mañana 5 de julio, @MetrobusCDMX brindará servicio especial de la estación Cañaverales de L5 a Paseo Acoxpa, para facilitar el acceso al estadio Ciudad de México. 🏟️



⚽️ Además, el horario de servicio en toda la red será hasta las 1:00 hrs.



🇲🇽🚌https://t.co/XXuW3VFeqx pic.twitter.com/yjkHlqL4da — Rosario Castro (@RosarioCastroE) July 4, 2026

Horarios del Metrobús por partido México vs. Inglaterra

Por si fuera poco, el Metrobús de la CDMX también ampliará su horario a consecuencia del duelo de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA entre México e Inglaterra.

En su mismo comunicado en redes sociales, Rosario Castro informó que todas las líneas tendrán servicio hasta la 1 de la madrugada, permitiendo el desplazo de los aficionados de la capital del país.

¿Dónde ver el partido México vs. Inglaterra?

No todos los aficionados pueden asistir al Estadio Ciudad de México para el México vs Inglaterra, pero no te preocupes porque puedes ver el histórico partido desde la comodidad de tu hogar.

Y es que desde las 17:30 horas, Azteca 7 iniciará la transmisión del tan esperado duelo de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

