Limitan aforo para ver el partido México vs Inglaterra en el Ángel en Reforma: ¿cómo será el acceso?

El partido México vs Inglaterra está a la vuelta. El próximo domingo 5 de julio de 2026 ambas selecciones se enfrentarán en una nueva fase del Mundial 2026, por lo que cientos de aficionados se alistan para apoyar al tricolor desde Paseo de la Reforma, pero cuidado, porque no habrá mucho espacio y el cupo será limitado.

De acuerdo con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), este fin de semana se tiene previsto que haya un operativo especial para implementar medidas de seguridad, entre las que se contempla, un límite de solo 25 mil personas en Reforma.

¿Dónde será el partido de México vs Inglaterra?

TV Azteca tendrá para ti la mejor cobertura en tiempo real del siguiente encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Podrás seguir en vivo y gratis, a través de las plataformas de Azteca Deportes, el partido en donde la escuadra de Javier Aguirre se enfrentará a Inglaterra al pasar a los octavos de final.

El partido se realizará en el Estadio Ciudad de México, siendo este el último juego que se llevará a cabo en esta cancha ubicada al sur de la capital y que fue el punto del partido inaugural de la justa mundialista el 11 de junio pasado.

Podrían cerrar estaciones del Metro por partido México vs Inglaterra

Las autoridades capitalinas anunciaron que 40 mil servidores públicos atenderán a la ciudadanía el próximo domingo y el gobierno de la CDMX aseguró que una vez alcanzado el aforo máximo, el acceso al Ángel será limitado.

Al respecto, hicieron un llamado a la ciudadanía para llegar temprano a los festejos y evitar el consumo de bebidas alcohólicas al acudir a los puntos en la vía pública para disfrutar del juego.

Este domingo desplegaremos un operativo histórico con más de 40 mil servidoras y servidores públicos dedicados exclusivamente a cuidar a quienes vivirán esta experiencia en la ciudad.



Garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias es una prioridad del @GobCDMX. pic.twitter.com/REFISAWYMW — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 3, 2026

Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que este fin de semana se realizará un operativo de seguridad con 17 mil policías que estarán distribuiudos para la seguridad de los asistentes.

El funcionario indicó que se endurecerán filtros en los festejos del próximo domingo y reiteró que se limitará el acceso al Ángel y al Zócalo durante festejos del Mundial del 2026.

Además, conforme se registre el aforo, se cerrarán algunas estaciones del Metro de la CDMX como Cuauhtémoc, Insurgentes y Sevilla.

