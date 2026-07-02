Se casaron entre parientes y terminaron con deformidades y enfermedades entre la realeza; así los matrimonios endogámicos afectaron la ‘sangre azul’

Durante siglos, la realeza justificó su poder absoluto bajo la premisa de un linaje sagrado, una dinastía elegida por Dios para gobernar sobre los mortales.

Sin embargo, detrás del oro de las coronas y los retratos al óleo se escondía uno de los secretos más oscuros de la historia: una obsesión por mantener la pureza de la sangre que terminó por desfigurarlos y enfermarlos. Para los monarcas, el matrimonio nunca fue una cuestión de amor; era una transacción comercial y política diseñada para acumular tierras, forjar alianzas o sellar la paz.

La dinastía de los Habsburgo lo dejó claro con su famoso lema en latín: “Bella gerant alii, tu felix Austria nube” ("Deja que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate"). El problema radicó en que, de tanto rechazar mezclarse con el resto del mundo para no ceder el poder, se quedaron sin opciones. Las cortes europeas se transformaron en círculos endogámicos tan estrechos que las camas terminaron compartiéndose de forma habitual entre primos hermanos, tíos y sobrinas.

Esta práctica no quedó sepultada en el pasado remoto. El rey emérito de España, Juan Carlos I, es hijo de los condes de Barcelona, quienes eran primos. Asimismo, la reina Isabel II de Inglaterra y su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, compartían lazos de consanguinidad directos al ser primos en tercer grado por parte de la reina Victoria y primos segundos a través del rey Cristian IX de Dinamarca.

Los faraones y la realeza coreana también cometieron incesto

La búsqueda de la pureza hereditaria no fue exclusiva de las monarquías europeas; cruzó continentes y milenios bajo el mismo principio de exclusividad de poder.

En la dinastía ptolemaica, los faraones obligaban a los hermanos a casarse entre sí para evitar que la divinidad del trono se "contaminara" con linajes terrenales. El ejemplo más célebre fue el de la reina Cleopatra VII, quien gobernó y contrajo nupcias sucesivamente con sus dos hermanos menores, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV.

Entre los siglos V y X, esta dinastía asiática instauró el sistema de castas conocido como Kolp'um (rango de hueso). El nivel más alto era el "Hueso Sagrado" (Seonggol), reservado exclusivamente para la familia real Kim. Para conservar este estatus divino y el derecho exclusivo al trono, los miembros de la familia se reproducían estrictamente entre parientes.

La genética cobró factura

La biología no atiende a decretos reales ni a derechos divinos. Con el paso de las generaciones y la falta de variabilidad genética, los matrimonios consanguíneos provocaron la acumulación de genes recesivos dañinos, manifestándose en severas deformidades físicas y patologías crónicas.

En la Europa de los Habsburgo apareció una alteración física inconfundible: el prognatismo mandibular, bautizado popularmente como la "mandíbula de Habsburgo". Esta condición médica provocaba que el maxilar inferior sobresaliera excesivamente respecto al superior, impidiendo que los dientes encajaran. El rasgo no era solo estético; a monarcas como el emperador Carlos V o Felipe IV les causaba serias dificultades para masticar los alimentos, salivación excesiva y problemas de dicción que les impedían hablar con claridad.

La prueba más terrible de esta degradación genética se encarnó en la figura de Carlos II de España, apodado "El Hechizado", quien falleció en 1700. El coeficiente de consanguinidad de Carlos II era del 25%, una cifra superior a la de un hijo nacido de la unión entre dos hermanos, debido a que su madre, Mariana de Austria, era sobrina carnal de su padre, Felipe IV.

El rey sufrió las consecuencias durante sus 38 años de vida: era estéril, raquítico, epiléptico, padecía de problemas intestinales crónicos y apenas podía articular palabras debido a una lengua demasiado grande para su boca. Su incapacidad para dejar un heredero extinguió la rama de los Habsburgo en España y desató la Guerra de Sucesión Española, un conflicto bélico que desangró al continente europeo.

La "Enfermedad Real" que desangró los tronos

Lejos de aprender la lección, la realeza continuó uniendo sus árboles genealógicos. En el siglo XIX, la reina Victoria de Inglaterra se convirtió, sin saberlo, en la principal portadora de una mutación genética espontánea: la hemofilia B.

A través de los matrimonios estratégicos de sus nueve hijos, Victoria dispersó el gen de esta enfermedad —que impide la correcta coagulación de la sangre— por las familias reales de Rusia, España y Alemania. Un simple golpe, una caída leve en los jardines del palacio o una pequeña herida interna se convertían en sentencias de muerte para los jóvenes herederos al trono, cuyas vidas pendían del hilo de una hemorragia imparable. El caso más dramático ocurrió en la corte del zar Nicolás II de Rusia, donde el zarevich Alexéi sufrió las dolorosas crisis de esta condición, debilitando la estabilidad de la dinastía Románov antes de su caída.

El caso más drástico de este contagio de hemofilia ocurrió en Rusia con el zarevich Alexéi, bisnieto de la reina Victoria y único heredero al trono de los Románov. Sus crisis hemorrágicas eran tan dolorosas y frecuentes que la familia real vivía en un estado de angustia constante, sabiendo que cualquier golpe menor podía ser mortal para el niño. Buscando una cura con desesperación, la zarina Alejandra abrió las puertas del palacio al místico Grigori Rasputín, el único que lograba calmar las hemorragias del heredero (aparentemente mediante hipnosis y suspendiendo el uso de aspirinas, que diluían aún más la sangre). La enorme influencia política que este controvertido monje ganó sobre los zares debido a la enfermedad secreta del niño terminó por socavar la credibilidad de la corona, convirtiéndose en un factor clave que aceleró el descontento social y la caída del imperio ruso durante la revolución de 1917.

Ahora sí, se casan con plebeyos por supervivencia

Hoy en día, las casas reales europeas supervivientes han tenido que abandonar la endogamia para salvarse de la extinción biológica. La incorporación de "sangre nueva" mediante matrimonios con personas sin linaje nobiliario —como ocurrió con los actuales reyes de España, Inglaterra, Dinamarca o Noruega— dejó de ser un escándalo para convertirse en una necesidad médica de supervivencia.Aquellos monarcas que alguna vez se creyeron semidioses terminaron atrapados en sus propios cuerpos, prisioneros de su propia ambición de poder. Al final de sus días, encerrados en palacios imponentes pero encadenados a la fragilidad de sus propios genes, descubrieron que su sangre no era azul; era simplemente una sangre condenada por el aislamiento.