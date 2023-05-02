Detienen a hombre que arrojó objetos sospechosos en el Palacio de Buckingham

La Policía Metropolitana de Londres detuvo a un hombre que arrojó objetos sospechosos en las puertas del palacio de Buckingham; se cree que eran cartuchos de escopeta. Los oficiales también realizaron una explosión controlada en el lugar.

Las autoridades recogieron todos los objetos y los llevaron a realizar exámenes especializados. En tanto, el sujeto fue arrestado bajo sospecha de posesión de un arma ofensiva. El acto ocurrió a unos días de la coronación del rey Carlos III, por lo que encendió las alarmas en el palacio de Buckingham.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto se acercó a las puertas del palacio de Buckingham y arrojó artículos en los terrenos del palacio antes de ser detenido por agentes alrededor de las 18:00 GMT.

"El hombre ha sido arrestado bajo sospecha de posesión de un arma ofensiva después de que fue registrado y se encontró un cuchillo", dijo la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado.

Hombre que arroja objetos sospechosos al palacio de Buckingham no fue acto terrorista

Las autoridades indicaron que no estaba tratando actualmente el asunto como un acto relacionado con el terrorismo.

La policía y los servicios de seguridad se están preparando para la coronación del rey Carlos III el sábado, en la que se espera que grandes multitudes se alineen en las calles de Londres y que los jefes de estado de todo el mundo asistan a la ceremonia formal.

El palacio de Buckingham dijo que ni el rey ni su esposa Camilla estaban en el palacio en el momento del incidente del martes.

El comunicado dijo que los especialistas habían llevado a cabo una explosión controlada como medida de precaución. Se colocaron cordones después de que se descubrió que el hombre tenía una bolsa sospechosa, pero estos cordones ahora se habían retirado.

“No ha habido informes de disparos ni lesiones a oficiales o miembros del público”, dijo el superintendente en jefe Joseph McDonald.

Con información de Reuters.

