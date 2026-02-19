Escándalo en la monarquía: Arrestan a expríncipe Andrew por presuntos vínculos con Epstein

La monarquía británica enfrenta uno de los momentos más delicados de las últimas décadas; el expríncipe Andrew, más conocido como Price Andrew, fue arrestado en Reino Unido bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, en un caso que revive su polémica relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

De acuerdo con información confirmada por autoridades y medios internacionales, el arresto se produjo hoy jueves y tras una investigación que señala que Andrew Mountbatten-Windsor habría compartido información confidencial mientras se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido, un cargo oficial que ocupó durante varios años, por lo que ahora las autoridades investigan si los datos habrían llegado a Epstein, condenado previamente por delitos sexuales y fallecido en 2019.

¿Por qué el arresto del expríncipe Andrew es tan significativo?

Cabe decir que este caso representa un golpe sin precedentes para la Casa Real Británica, ya que pocas veces un miembro directo de la familia real ha sido detenido formalmente por la policía.

Durante años, las relaciones de Andrew con Epstein provocaron un intenso escrutinio público, demandas civiles, además de su retiro de la vida pública, pero nunca antes había enfrentado un arresto en territorio británico.

Esta detención profundiza la crisis que vive Buckingham Palace, institución que ha intentado en los últimos años marcar distancia de los escándalos que rodean al duque de York.

Rey Carlos III rompe el silencio con mensaje directo

Horas después del arresto de su hermano, el Rey Carlos III emitió una declaración inusual, firmada a título personal y no como un comunicado institucional del palacio. En ella, expresó su “profunda preocupación” por la situación de su Andrew y subrayó su respaldo a un “proceso completo, justo y adecuado” por parte de las autoridades.

“El Estado de derecho debe seguir su curso”, afirmó el monarca británico, dejando claro que no habrá interferencias desde la Corona mientras avanza la investigación.

¿Qué sigue ahora para la monarquía británica?

Andrew Mountbatten-Windsor permanece bajo investigación mientras las autoridades determinan si existen elementos suficientes para presentar cargos formales. El caso no solo tendrá consecuencias legales, sino también políticas e institucionales, en un momento en el que la monarquía británica busca preservar su legitimidad ante la opinión pública; ¿Este arresto marcará un antes y un después en la forma en que la realeza británica enfrenta la rendición de cuentas?

