Este martes 20 de junio se cumplió un año del asesinato de los sacerdotes jesuitas, además de un hombre más, dentro del templo de la comunidad de Cerocahui, en Urique, Chihuahua. En ese sentido, la Compañía de Jesús en México convocó a que a las 15:00 horas, por un minuto, se repicaran las campanas de todos los templos y capillas.

Asimismo, invitaron a todas las personas a que oraran por las víctimas de la violencia y a pedir por la paz. A través de un tuit, la Compañía de Jesús en México compartió el programa que se realizó este martes 20 de junio en el aniversario luctuoso.

"El padre 'Gallo' y el Padre Joaquín eran sacerdotes muy queridos por la comunidad rarámuri. Ambos dedicaron gran parte de su vida al servicio de los pueblos de la Tarahumara", se puede leer en la página oficial de la Compañía de Jesús.

Para orar en su memoria y pedir que se detenga la violencia en el país, diferentes iglesias repicaron las campanas a las 3:00 de la tarde, desde Chihuahua hasta Chiapas, el llamado fue uno solo: "No debemos quedarnos con el miedo, con el dolor, sino ir más allá y buscar la manera de reconstruir nuestra nación", dijo el párroco Gonzalo Rosas Morales.

📽️ A 1 año de los #MártiresCerocahui, los #JesuitasMéxico continuamos con la esperanza de #justicia, pero también con el compromiso de permanecer y acompañar a nuestras Misiones #Indígenas, así como Javier y Joaquín.



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Asesinato de sacerdotes jesuitas en Urique, Chihuahua, cumple un año

Fue el 20 de junio de 2022, pasado el mediodía, cuando los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, Joaquín César Mora Salazar, además del guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berelleza fueron asesinados. Trascendió que el presunto responsable del triple homicidio fue José Noriel, alias "El Chueco", quien durante al menos dos años sembró terror en la comunidad.

En marzo de este 2023, el presidente AMLO confirmó que el cuerpo hallado en Sinaloa correspondía al mismo hombre, el cual fue encontrado con balazos en Choix.

AMLO confirma muerte de sacerdotes jesuitas en conferencia mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó tan solo un día después: “La información que tenemos hasta las cinco de la mañana es que entraron a la iglesia de Urique, persiguiendo a una persona, lo asesinaron, salieron los sacerdotes y, al parecer, también ellos fueron asesinados, estamos atendiendo este asunto. Urique está en la sierra de Chihuahua, de Creel hacia adelante es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada, parece que se tiene ya información sobre los posibles responsables”.

