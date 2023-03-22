“Se está haciendo un análisis”, afirma AMLO sobre presunto asesinato de “El Chueco” en Choix, Sinaloa

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que se encuentran haciendo un análisis sobre el cuerpo hallado en Sinaloa para confirmar si pertenece a José Noriel Portillo, alias El Chueco, presunto responsable del caso de los sacerdotes jesuitas asesinados ocurrido en Chihuahua.

El Chueco es acusado de ser el reponsable por la muerte de dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, además de un guía de turistas el pasado 20 de junio de 2022.

"Están haciendo el estudio, el análisis (…) es cuestión de hacer el análisis y vamos a informar posiblemente hoy cuando tengamos más elementos. Parece que fue una ejecución", afirmó AMLO.

#EnLaMañanera | El gobierno federal todavía no está en condiciones de confirmar que el cuerpo hallado en Choix, Sinaloa sea de José Noriel Portillo, #ElChueco acusado de asesinar a dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, #Chihuahua pic.twitter.com/zhCQn27fIv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 22, 2023

Hallazgo de cuerpo en Choix, Sinaloa, cumple con los rasgos de El Chueco

Durante la conferencia mañanera, AMLO señaló que, con base en las condiciones que fue encontrado el cuerpo, se trataría de un asesinato de El Chueco.

En ese sentido, AMLO destacó que se está haciendo un análisis a cargo de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para poder confirmar si el cuerpo es del presunto responsable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas.

¿Quién es "El Chueco", presuntamente asesinado en Choix, Sinaloa?

José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, es señalado en primer lugar como el presunto responsable del asesinado de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas ocurrido en el municipio de Urique, Chihuahua.

José Noriel Portillo es un líder criminal que opera en la zona de la Sierra Tarahumara, principalmente en el municipio de Urique, Chihuahua. Esta es una célula del Cártel de Sinaloa, autodenominado Gente Nueva del Cártel de Sinaloa.

En agosto de 2022, El Chueco apareció en un video donde aseguró que él no fue el responsable de la muerte de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas; sin embargo, no es el único crimen que se le adjudica.

El hombre cuenta con al menos cuatro órdenes de aprehensión, una de ellas por el homicidio de un joven norteamericano asesinado en 2018.