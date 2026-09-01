Otra vez el Tren Maya se descarrila, ahora en Campeche

Un vagón del Tren Maya se descarriló cuando avanzaba cerca de la estación San Francisco de Campeche, provocando una maniobra de frenado repentino que encendió las alarmas entre la tripulación y el pasaje.

Videos tomados por los propios usuarios captaron el momento en que las puertas se abrieron para iniciar la evacuación. Decenas de familias tuvieron que bajarse con equipaje en mano y caminar sobre el balasto a lo largo de la vía para regresar a la zona de andenes, resguardados por el personal operativo.

Dora Valenzuela J., escribió en Facebook sobre el incidente: "El Tren Maya descarrilado muy cerca de la estación de San Francisco Campeche, a esperar que nos muevan en camión a otra estación ya sea a Tenabo o Edzná para luego tomar el tren que nos llevará a nuestro destino. Gracias a Dios todos bien, solo el susto".

Afortunadamente, el saldo blanco se confirmó minutos después, ningún viajero ni integrante de la tripulación resultó herido. Las autoridades desplegaron camiones de trasbordo para mover a la gente hacia las estaciones operativas más cercanas (Tenabo y Edzná) y completar las rutas programadas. Mientras tanto, se mantiene a la espera el dictamen del peritaje técnico para esclarecer qué causó el accidente.

🚆 #IMPORTANTE | Un vagón del Tren Maya descarriló en la estación San Francisco, #Campeche.



No se reportan heridos.



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Historial de percances: ¿Cuántas veces se ha descarrilado o fallado el Tren Maya?

El percance en Campeche se suma a un expediente de fallas operativas y salidas de vía que la obra ha acumulado desde su puesta en marcha a finales de 2023: