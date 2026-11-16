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¡Se desperdician miles de litros! Intensa fuga de agua inunda calles de Iztapalapa; otras afectaciones en CDMX | EN VIVO

La Ciudad de México comienza el lunes con el reporte de una intensa fuga de agua que afecta calles de Iztapalapa; toma precauciones.

1 minuto lectura
Escrito por: Fernanda BenítezJulio César Graw

¡Que no tome desprevenido! Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 16 de noviembre 2026; toma precauciones.

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Afectaciones en calles de CDMX: Baches, fugas de agua, hundimientos y otros accidentes este lunes

Hace 34 minutos

Fuga de agua lleva horas inundando la colonia Ejército Constitucionalista en Iztapalapa

Una fuerte fuga de agua potable en calles de la colonia Ejército Constitucionalista, específicamente en la Súper Manzana 1, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; lleva horas desperdiciándose. 

Vecinos de la zona denunciaron que el problema comenzó desde las últimas horas del pasado domingo; hasta el momento no ha sido atendido por las autoridades correspondientes. 

El agua potable se ha extendido por varias calles de Iztapalapa, por lo que piden solucionar el problema lo antes posible. 

Vecinos piden atención urgente mientras continúa el desperdicio de agua en Iztapalapa  

Por el momento, el área se encuentra acordonada y resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras el agua continúa desperdiciándose.

Vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades para que atiendan esta fuga a la brevedad y eviten que se siga desperdiciando el vital líquido.  


Fuga en calles de Iztapalapa afecta a vecinos de la zona
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