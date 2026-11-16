Una fuerte fuga de agua potable en calles de la colonia Ejército Constitucionalista, específicamente en la Súper Manzana 1, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; lleva horas desperdiciándose.

Vecinos de la zona denunciaron que el problema comenzó desde las últimas horas del pasado domingo; hasta el momento no ha sido atendido por las autoridades correspondientes.

El agua potable se ha extendido por varias calles de Iztapalapa, por lo que piden solucionar el problema lo antes posible.

Vecinos piden atención urgente mientras continúa el desperdicio de agua en Iztapalapa

Por el momento, el área se encuentra acordonada y resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras el agua continúa desperdiciándose.



Vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades para que atiendan esta fuga a la brevedad y eviten que se siga desperdiciando el vital líquido.



